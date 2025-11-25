Video Jurnalist revoltat după unele comentarii privind bombardamentele rușilor de la granița României: „Educație, empatie, omenie… zero”

Jurnalistul Alex Dima a publicat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, imagini filmate din Isaccea, care surprind bombardamentele rusești asupra portului Orlovka, aflat la doar câțiva metri de granița României. Postarea s-a viralizat, însă reacțiile din secțiunea de comentarii l-au șocat pe jurnalist mai mult decât atacurile de peste Dunăre.

„Mai groaznice decât bombardamentul de peste Dunăre sunt comentariile unora de aici. Educație, empatie, omenie… zero. O să-i blochez pe mulți. Dar din păcate asta nu va rezolva problema. Oamenii aceștia, români ‘adevărați’, există lângă noi. Inconștiența, nepăsarea și setea lor de sânge ar putea să devină o problemă pentru noi toți”, a scris Alex Dima.

În timp ce imaginile arătau clar intensitatea atacului, reacțiile unor utilizatori au arătat ostilitate, confuzie și chiar propagandă pro-rusă.

Câteva comentarii care au atras atenția: lipsă de empatie, teorii și acuzații

Printre reacțiile care au stârnit controverse pe Facebook se numără mesaje ce minimizează atacul sau chiar glorifică agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Mulți alții s-au revoltat la citirea lor:

„Mulți au chiulit de la orele de istorie, limba română și educație civică… Este incredibil câte persoane felicită un stat criminal și condamnă un alt stat care este, în mod firesc, nevoit să se apere de agresor. Sunteți penibili! Mergeți în Rusia și locuiți acolo! De ce locuiți ca paraziții prin țările din Europa?”, spune un utilizator Facebook.

„Câti copii și bătrâni, oameni care trăiesc în țară noastră ca în război sunt pe afara plecați chinuiți, dispăruți fără urma iar razboiul lui Zelenski, neinteresant pentru mine.”

Alți utilizatori au încercat să justifice poziția pro-rusă, susținând că România „s-ar sacrifica prea mult” pentru a sprijini Ucraina:

„Domnule Dima, dacă în blocul unde locuiești vecinul bețiv de langă apartamentul tău iși bate nevasta... Ce faci? Suni la poliție, nu??? Sau faci ședință de bloc, și toți vecinii decideți să nu mai aveți bani de mâncare pentru propii copii, dar să îi luați băutura lui vecinul să nu o mai bată pe nevastă-sa? Cam asta face Romania de 3 ani.... Își lasă poporul "să moară de foame"... Să aibă Ucraina bani de arme... Ajutăm dupa posibilități... Dar nu facem credit ca țară pentru alții când noi suntem în rahat până-n gât!”

Au existat și mesaje care au minimalizat pericolul, acuzând presa că „bagă panică”:

„Când spui câțiva metri se înțelege 3-4. Nu mai băgați panica în oameni! Așa ați făcut și cu vaporul cu GPL. România a băgat panică în locuitori si i-a evacuat iar ucrainienii au stat bine mersi la locul lor. Rușii nu au treabă cu noi.”

Nu au lipsit nici atacurile directe la adresa jurnalistului:

„Incredibil câtă ipocrizie din partea unui negustor de opinii. Războiul și ororile care vin la pachet vor lua sfârșit când Europa și SUA nu vor mai finanța mașinăria de război a lui ‘Zdrelensky’. Până atunci, continuați cu ipocrizia, vă stă bine.”

În timp ce Orlovka era bombardată la câțiva metri de teritoriul românesc, în secțiunea de comentarii se purta un altfel de conflict.