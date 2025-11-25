search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Jurnalist revoltat după unele comentarii privind bombardamentele rușilor de la granița României: „Educație, empatie, omenie… zero”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Jurnalistul Alex Dima a publicat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, imagini filmate din Isaccea, care surprind bombardamentele rusești asupra portului Orlovka, aflat la doar câțiva metri de granița României. Postarea s-a viralizat, însă reacțiile din secțiunea de comentarii l-au șocat pe jurnalist mai mult decât atacurile de peste Dunăre.

Bombardamentele rusești asupra portului Orlovka. FOTO: captură video Facebook/Alex Dima
Bombardamentele rusești asupra portului Orlovka. FOTO: captură video Facebook/Alex Dima

„Mai groaznice decât bombardamentul de peste Dunăre sunt comentariile unora de aici. Educație, empatie, omenie… zero. O să-i blochez pe mulți. Dar din păcate asta nu va rezolva problema. Oamenii aceștia, români ‘adevărați’, există lângă noi. Inconștiența, nepăsarea și setea lor de sânge ar putea să devină o problemă pentru noi toți”, a scris Alex Dima.

În timp ce imaginile arătau clar intensitatea atacului, reacțiile unor utilizatori au arătat ostilitate, confuzie și chiar propagandă pro-rusă.

Câteva comentarii care au atras atenția: lipsă de empatie, teorii și acuzații

Printre reacțiile care au stârnit controverse pe Facebook se numără mesaje ce minimizează atacul sau chiar glorifică agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Mulți alții s-au revoltat la citirea lor:

„Mulți au chiulit de la orele de istorie, limba română și educație civică… Este incredibil câte persoane felicită un stat criminal și condamnă un alt stat care este, în mod firesc, nevoit să se apere de agresor. Sunteți penibili! Mergeți în Rusia și locuiți acolo! De ce locuiți ca paraziții prin țările din Europa?”, spune un utilizator Facebook.

„Câti copii și bătrâni, oameni care trăiesc în țară noastră ca în război sunt pe afara plecați chinuiți, dispăruți fără urma iar razboiul lui Zelenski, neinteresant pentru mine.”

Alți utilizatori au încercat să justifice poziția pro-rusă, susținând că România „s-ar sacrifica prea mult” pentru a sprijini Ucraina:

„Domnule Dima, dacă în blocul unde locuiești vecinul bețiv de langă apartamentul tău iși bate nevasta... Ce faci? Suni la poliție, nu??? Sau faci ședință de bloc, și toți vecinii decideți să nu mai aveți bani de mâncare pentru propii copii, dar să îi luați băutura lui vecinul să nu o mai bată pe nevastă-sa? Cam asta face Romania de 3 ani.... Își lasă poporul "să moară de foame"... Să aibă Ucraina bani de arme... Ajutăm dupa posibilități... Dar nu facem credit ca țară pentru alții când noi suntem în rahat până-n gât!”

Au existat și mesaje care au minimalizat pericolul, acuzând presa că „bagă panică”:

„Când spui câțiva metri se înțelege 3-4. Nu mai băgați panica în oameni! Așa ați făcut și cu vaporul cu GPL. România a băgat panică în locuitori si i-a evacuat iar ucrainienii au stat bine mersi la locul lor. Rușii nu au treabă cu noi.”

Nu au lipsit nici atacurile directe la adresa jurnalistului:

„Incredibil câtă ipocrizie din partea unui negustor de opinii. Războiul și ororile care vin la pachet vor lua sfârșit când Europa și SUA nu vor mai finanța mașinăria de război a lui ‘Zdrelensky’. Până atunci, continuați cu ipocrizia, vă stă bine.”

În timp ce Orlovka era bombardată la câțiva metri de teritoriul românesc, în secțiunea de comentarii se purta un altfel de conflict.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Peștii au acum scări pe râul Bicaz. Sistemul a fost testat și funcționează: „Speciile care nu sar ca păstrăvul pot să urce în amonte”
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Cât costă actele de vânzare-cumpărare pentru o casă: preţuri actualizate
playtech.ro
image
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Drona care a pătruns pe teritoriul României, în această dimineață, a fost găsită
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Gata cu numerarul, este lege! Ce trebuie să ştie toţi românii obişnuiţi cu plata cash
romaniatv.net
image
Crește prețul alimentelor de bază! Anunț pentru toți românii
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol