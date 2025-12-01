search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
A murit Mihai Stegerean, unul dintre cei mai respectați jurnaliști din mass-media românească

Mihai Stegerean, jurnalist și producător, unul dintre profesioniștii care au modelat televiziunea ultimelor decenii, a murit în această dimineață, la vârsta de 50 de ani.

Mihai Stegerean foto Facebook Mihai Stegerean jpg

Lumea media din România trece prin clipe de mare tristețe după dispariția lui Mihai Stegerean, unul dintre profesioniștii care au contribuit semnificativ la evoluția jurnalismului TV din ultimii treizeci de ani. Vestea morții sale, survenită în această dimineață, a produs un val de emoție și reacții în redacții, printre foștii colegi și în comunitatea largă a jurnaliștilor care l-au cunoscut ori au lucrat alături de el.

Anunțul privind decesul său a fost făcut chiar de soția sa, Mihaela Stegerean, care a publicat pe Facebook un mesaj profund emoționant.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.

Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.

Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată.

Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.

Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi.

În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, vă rugăm, dacă simțiți, să onorați amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor. Orice gest este un omagiu mai viu și mai plin de sens decât orice floare”, a scris Mihaela Stegerean.

Potrivit apropiaților, Mihai Stegerean era internat de câteva zile, confruntându-se cu o boală gravă care îi afecta sănătatea de mai mulți ani. Cu discreția care l-a caracterizat mereu, a evitat să-și expună suferința, încercând să-și ducă lupta în tăcere, însă organismul însă a cedat în cele din urmă.

Cariera lui Mihai Stegerean este strâns legată de transformările majore prin care a trecut presa românească după 1989. A intrat în jurnalismul de televiziune în anul 1995, alăturându-se echipei Pro TV ca reporter. Ritmul alert al știrilor și abilitatea sa de a înțelege rapid dinamica evenimentelor l-au propulsat în scurt timp către roluri de coordonare.

Ulterior, s-a alăturat Observatorului de la Antena 1, unde a fost producător al jurnalului de seară, unul dintre cele mai urmărite programe de știri ale perioadei.

A avut o contribuție importantă și la consolidarea departamentului de știri al Digi TV, unde s-a implicat în coordonarea echipelor editoriale și în modernizarea proceselor de producție.

Experiența acumulată l-a recomandat apoi pentru poziția de producător general la B1 TV, iar televiziunea Kanal D i-a solicitat expertiza pentru organizarea și eficientizarea redacției de știri.

În anul 2015, s-a întors la B1 TV, de această dată ca redactor-șef, rol pe care l-a deținut până în 2022, când a plecat din mass-media.

După retragerea din televiziune, s-a concentrat pe un proiect personal de familie, fără a se rupe însă de comunitatea profesională care îl considera un reper de integritate jurnalistică și excelență în producția editorială.

Meghan Markle foto Profimedia jpg
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
