Român, arestat în Spania după un jaf armat într-un supermarket. A lovit opt mașini în timp ce era urmărit

Un român fără permis a jefuit un supermarket din Spania și, în încercarea de a scăpa de poliție, a provocat haos pe străzile orașului Mejorada del Campo, lovind opt mașini înainte de a fi prins și arestat.

Un tânăr român de 26 de ani, fără permis de conducere și cu antecedente penale, a fost arestat joi, 12 februarie, de Garda Civilă și Poliția Locală din Mejorada del Campo, după ce a comis un jaf armat într-un supermarket și a încercat să scape de autorități într-o urmărire periculoasă care a lăsat în urmă opt vehicule avariate.

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30, când poliția a fost alertată despre jaful dintr-un supermarket aflat de pe strada Castilla, o arteră aglomerată a orașului. Imediat după primirea sesizării, autoritățile au reușit să identifice rapid vehiculul suspectului, un Citroën C4 de culoare albă, și au organizat o operațiune în colaborare cu Garda Civilă. Potrivit El Mundo, suspectul purta glugă și ochelari de soare pentru a-și masca identitatea.

Odată ce și-a dat seama că este urmărit, bărbatul a scos o armă și a fugit cu mașina, provocând un adevărat haos pe străzile din Mejorada del Campo, lovind opt vehicule, dintre care unele erau parcate, iar altele se aflau în trafic.

Cursa lui s-a încheiat pe strada Miguel Hernández, unde autoturismul său a fost blocat după ce a intrat într-un alt vehicul. În acel moment, românul a abandonat mașina și a încercat să fugă pe jos, însă a fost rapid interceptat și reținut de polițiști.

În urma percheziției vehiculului, autoritățile au descoperit 840 de euro în numerar, casa de marcat furată din supermarket, o substanță albă ulterior identificată ca fiind cocaină, articole de îmbrăcăminte folosite pentru jaful armat și o armă de foc.

Tânărul este acum acuzat de multiple infracțiuni grave, inclusiv jaf cu violență și intimidare, atac asupra autorităților, nesupunere gravă și infracțiuni contra siguranței rutiere.

După arestare, acesta a fost transferat la sediul Gărzii Civile din Mejorada del Campo, unde au fost efectuate toate procedurile legale.