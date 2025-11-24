O fetiţă de un an a unei familii de români, la un pas să fie răpită în Italia. Agresorul l-a lovit pe tată şi a fugit cu căruciorul

O fetiță de un an a unei familii de români a fost la un pas de a fi răpită în Italia, după ce un tânăr tunisian l-a atacat pe tatăl copilei și a fugit cu căruciorul în care aceasta dormea. Românul a alertat Poliţia şi l-a urmărit pe răpitor, ajutând la prinderea lui.

Fetiţa de doar un an a unei familii de români din Italia a fost la un pas de a fi răpită în plină zi, în Piazzale Stazione din Padova, Italia. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:30 a zilei de joi, 20 noiembrie, când un tânăr tunisian în vârstă de 22 de ani s-a apropiat de tatăl copilei și l-a lovit cu pumnul în față. Profitând de momentul de derută al românului, agresorul a smuls căruciorul în care dormea micuța și fugit, potrivit RaiNews.

Imediat ce şi-a revenit din şoc, românul, în vârstă de 21 de ani, a sunat la 113, alertând autorităţile, şi, temându-se că răpitorul ar putea fi înarmat, l-a urmărit pe acesta de la distanţă, comunicându-le poliţiştilor italieni traseul.

Un echipaj de poliţie a ajuns la fața locului în câteva minute, cu semnalele acustice pornite, şi, cu ajutorul indicațiilor date de tatăl copilei de un an, agenții au reușit să-l identifice pe tunisian şi să recupereze fetiţa, care între timp se trezise şi plângea speriată.

Agresorul a fost reținut pe loc şi condus la audieri, numai că, în momentul în care polițiștii i-au cerut să coboare din autospecială, a devenit extrem de violent, lovind cu picioarele un agent şi provocându-i acestuia leziuni pentru care medicii au apreciat că are nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale.

În cele din urmă, tunisianul a fost imobilizat și dus la secție, fiind acuzat de tentativă de răpire și sechestrare a unei minore, loviri, vătămare corporală asupra unui funcționar public și rezistență la intervenţia autorităţilor.

Procurorii au dispus pentru moment măsura preventivă a obligației de a rămâne în localitatea de domiciliu.

În acelaşi timp, şeful Poliției din Padova, Marco Odorisio, a sesizat Serviciul de Imigrare pentru declanșarea procedurilor de revocare a permisului de ședere al tânărului și a activat divizia specializată în combaterea criminalității pentru emiterea ordinului de expulzare.