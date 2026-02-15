Un incident șocant a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13:00, în fața supermarketului Esselunga din Via Corridoni, Bergamo, Italia. Un bărbat român fără adăpost a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, smulgând-o brusc din brațele mamei sale și provocându-i o fractură la picior.

Potrivit martorilor și imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, agresorul a apucat fetița în timp ce familia ieșea din magazin. Bărbatul a încercat să o tragă în interiorul supermarketului, smulgând-o cu violență din brațele mamei, care ținea copilul de mână. Mama a reușit să se opună și a strigat după ajutor, în timp ce tatăl fetiței a intervenit imediat pentru a-l imobiliza pe atacator, transmite Corriere Della Serra.

Mai mulți trecători și agenți de pază ai magazinului au sprijinit familia, reușind să-l țină pe bărbat până la sosirea poliției. Patrula sosită la fața locului a pus copilul în siguranță și l-a escortat pe agresor la secția de poliție.

Sursa video: YouTube/ Il Mattino

Copilul, dus la spital cu fractură de femur

Fetița a fost dusă la spital pentru examinări medicale, care au confirmat o fractură de femur, cauzată de violența folosită în timpul tentativei de răpire. Ancheta poliției, bazată pe declarațiile martorilor și pe imaginile camerelor de supraveghere, a permis reconstituirea cu precizie a evenimentelor.

Românul a fost arestat pentru răpire agravată, deoarece victima are sub 14 ani, și pentru vătămare corporală gravă. Procurorul de serviciu a dispus transferul său în închisoare și va solicita judecătorului de instrucție validarea arestării pentru tentativă de răpire agravată și vătămare corporală gravă.

Autoritățile avertizează că agresorul, fiind fără adăpost, riscă o pedeapsă severă pentru faptele comise. Incidentul a șocat comunitatea locală și a stârnit reacții privind siguranța copiilor în spațiile publice.