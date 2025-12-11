Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și acasă, pentru consolidarea relațiilor”

Un cadru didactic a adresat pe un grup al profesorilor o întrebare care a încins spiritele, din nou, între profesori și învățători.

Nelămurirea persoanei care a cerut opinia colegilor, fără să menționeze din ce categorie face parte, a stârnit un val de comentarii pe un grup de socializare, aprinzând din nou disputele dintre profesori și învățători.

„Bună ziua! Am o întrebare. Dacă elevii au ultima oră engleză sau religie, învățătorii pot pleca? Fiecare are o opinie diferită pe acest subiect. Și altă întrebare: este adevărat că nu poți pune 2 ore de AVAP în aceeași zi sau o oră de educație fizică și muzică în aceeași zi? Nu este primul an în învățământ, dar niciodată nu am auzit de lucrurile acestea. Mulțumesc!” este mesajul de la care a început „furtuna”.

„Profesorii și învățătorii au în încadrare 20 de ore pe săptămână. Dacă depășesc cele 20 de ore pot pleca”, și-a exprimat un coleg opinia.

„Învățătoarea băiatului meu nu pleca niciodată înaintea copiilor, indiferent ce oră avea, nu-i lăsa singuri. Și erau cuminți, a știut să-i formeze”, a intervenit altcineva cu un comentariu.

„Ăsta este un obicei care a rămas de câțiva ani încoace. Aceeași problemă este și atunci când au oră cu profesori. Învățătorul stă până la ora fixă și predă elevii profesorului, dar profesorul nu așteaptă la fix să predea elevii învățătorului. Ei au dreptul la pauză”, a intervenit un alt comentator în discuții.

„Așa e în orice loc de muncă, îți termini treaba și pleci acasă liniștit. Dar probabil că sunt școli unde <unii> așteaptă ca învățătorul <să le facă pe toate>. Bănuiesc că pe toate ce țin de clasa lui. Da, uneori este și asta o performanță!”, a venit și un răspuns apreciat de învățători.

Alții au explicat că aspectul poate să depindă de politica școlii, de personalitatea învățătorului etc..

„Poți pleca, dar moral nu e bine. Tu răspunzi de clasa ta. Dacă ceva se întâmplă, tu vei fi chemat, pentru că tu ești <mama> lor”, a fost oferit un răspuns care a stârnit multe reacții.

Nu toți membrii grupului de pe rețeaua de socializare s-au arătat însă de acord cu ideea că este sarcina învățătorului să stea până la sfârșitul programului din ziua respectivă. „Profesorul care are ultima oră să facă bine să conducă copiii. Îl așteptăm toată pauza, îi pregătim copiii pentru oră și în cel mai bun caz vine la timp (uneori la și 3-5-7 minute)”, s-a răzvrătit un învățător.

Dacă se întâmplă ceva, „lași pe catedră numerele de telefon ale părinților. Profesorul poate suna”, a oferit învățătorul și soluția.

„Cu ani în urmă le-am spus colegilor profesori că n-o să-i aștept (după abuzuri repetate) și așa fac. După ce se sună de intrare, am ieșit din clasă”, a explicat un alt învățător cum procedează.

„La așa întrebare.... Zic că ar fi bine să vă aducă copiii acasă, să le dea să mănânce, să vă facă curățenie etc. Aloooo... este vorba despre CADRU DIDACTIC nu despre baby sitter. Exact asta îți făcea învățătoarea ta? Mare e grădina!”, a fost reacția unui alt membru al grupului.

Altcineva a vrut să știe cum se procedează în situația în care s-a terminat pauza, profesorul trebuie să intre la oră, învățătorul a plecat, iar părintele încă nu a ajuns să-l preia pe copil.

„Nu ești mama lor!!!!! Copiii au mamă și tată”, a fost unul dintre răspunsuri.

„Ați pus vreodată stiloul în mâna vreunui elev?”

„Cum adică <mama lor>? Fiecare cadru didactic e stăpân și responsabil la orele lui. Dacă citește ministrul ce ați scris, o să ne pună să îi luam și acasă, măcar o zi pe săptămână, pentru consolidarea relațiilor”, s-a destins în cele din urmă discuția.

Alți membri ai grupului au spus că dacă ar rămâne după ce și-a încheiat orele s-ar afla în situația în care ar sta peste program. Dacă în orar este menționată activitate nedidactică poate rămâne în schimb în școală.

„Normal ar fi să stea. Că tot nu fac remedialele. Profesorii stau 20 de ore la catedră plus pauze între ore. Ei termină toți la maxim 13:00”, a apărut în cele din urmă și opinia care a inflamat și cu alte ocazii spiritele.

Deși în repetate rânduri comentatorilor li s-a cerut ca argument actul normativ în care sunt prevăzute cele susținute, nimeni nu l-a putut indica.

Anumite cadre didactice au invocat, în schimb, cutuma școlii. „Noi, de exemplu, intrăm la 8.00 și ieșim când ies copiii; nu contează ce ore au, noi stăm în școală. Așa ni se cere”, a răspuns un învățător.

„Eu când eram elevă la primară, acum 20 de ani, doamna învățătoare ne ducea la poartă în șir, și nu doar pe noi, toți elevii de I-IV”, a intervenit un alt membru al grupului. „Ești „mamă” doar în timpul programului. Dimineața nu sunt așteptați la poartă copiii de învățători, profesori. Fiecare părinte e responsabil să ajungă copilul la timp la școală, deci și părintele trebuie să asigure plecarea lor spre casă după program. Și profesorii la rândul lor sunt părinți și trebuie să fie și ei prezenți să își preia copiii. Profesorii nu sunt dădace!”, a apelat un alt cadru didactic la măsură.

„Să rămână în grija doamnei învățătoare până la 18 ani”

„Varianta cea mai bună ar fi următoarea: să fie aduși copiii la începerea clasei pregătitoare și să rămână în grija doamnei învățătoare până la 18 ani. Atunci posibil să fie profesorii și părinții mulțumiți de munca doamnelor învățătoare și să nu se mai discute interminabila discuție că învățătoarea STĂ doar 3, 4 ore pe zi ! Și apropo....cei care gândiți așa, ați pus vreodată stiloul în mana vreunui elev și l-ați învățat să scrie corect măcar o literă?”, s-a încins din nou discuția.

Cât despre AVAP, mulți au spus că este de preferat să fie în zile diferite, alții au susținut că, din contră, sunt teme care nu pot fi finalizate într-o singură oră. „Anul acesta au fost interzise două ore de AVAP într-o zi. Este o anomalie, pentru că o oră nu este de ajuns pentru finalizarea unei lucrări”, a semnalat un alt cadru didactic.

„Nu știu dacă sunteți sau nu cadru didactic, dar la întrebarea dumneavoastră - Dacă elevii au ultima oră engleză sau religie, învățătorii pot pleca? - ar fi fost corect să continuați cu <deși norma lor este de 20 de ore de predare și sunt plătiți pentru acele ore?>”, a mai venit un răspuns în favoarea profesorilor.

„Insistați cu cele 20 de ore. Aveți un of dumneavoastră. Stăm în școală 23-24 de ore/săptămână. Elevii din clasele primare au în 2,3 sau 4 zile ore până la 13”, a răspuns un învățător.

„Da, chiar am un of cu acest număr de ore și cu statul în școală. Lucrez ca profesor din 1991. În aceeași școală, un PJ cu 6 structuri și cu 54 de cadre didactice. În acești ani am văzut multe schimbări, impuse de sistemul de învățământ, de aspectul social, de cel economic etc. Am văzut cum a scăzut motivația copiilor pentru învățare. Dar și a cadrelor didactice pentru meseria pe care o fac. Nu mă refer la d-voastră, să nu mă înțelegeți greșit. Spun așa, la modul general. Dar, dacă vrem niște generații de elevi bine pregătiți și bine educați, atunci și noi, dascălii, trebuie să respectam niște norme și niște principii. Cred că stați mai mult de 20 de ore în școală, majoritatea cadrelor didactice o fac, dar când văd asemenea întrebări pe grupul acesta chiar simt o dezamăgire. Vă urez toate cele bune și să aveți copii cuminți și silitori!”, a încercat profesorul să pună capăt polemicii.

Cu toate acestea, discuția nu s-a încheiat. „Din 1989 lucrez în învățământ. Am și eu un of. Sunt un dascăl serios, dar m-am săturat să se profite de mine. Am învățat târziu că este sănătos să pui limite. Am avut multe neplăceri din cauza unor colegi profesori care nu veneau la timp la ore sau nu veneau deloc. De asemenea mă deranjează că în ferestre sunt trimisă să înlocuiesc pe cei care lipsesc cu mare ușurință de la școală”, s-au dat și alte exemple de prin școli.

„Știm că din norma de 20 de ore de predare 4 sau 5 ore sunt ale profesorilor de engleză, sport, religie. Cu toate acestea învățătorul are normă de 20 de ore ca și profesorii care efectiv predau cele 20 de ore câte au în normă. Și atunci, e corect să plece învățătorul acasă și să nu fie în școală cele 20 de ore cât are norma? Eu doar expun o situație care s-a întâmplat într-o școală: un elev de clasa a II-a a căzut la ora de educație fizică și s-a lovit (nu contează amănuntele). În această situație ce poate face profesorul dacă învățătoarea clasei a plecat acasă? Să se ocupe de copilul accidentat? Cine îi supraveghează pe ceilalți 20 de copii? Cine anunță părinții (datele de contact le are învățătorul)? Și mai întreb ceva: învățătorul clasei poate pleca liniștit acasă fără să știe dacă elevii lui au încheiat bine ziua? Au plecat cu bine spre casă? (Mai sunt situații în care părintele întârzie câteva minute. Cine stă cu copilul și îl supraveghează până ajunge acesta? Profesorul pleacă fiindcă are ora la altă clasă) E un punct de vedere personal, considerați-l ca atare”, s-a semnalat o altă situație.

Învățătorii au replicat că lucrurile pot sta și invers.

„Dar dacă în timpul orei de matematică unui elev îi este rău și învățătoarea pleacă la baie cu el, ceilalți de cine sunt supravegheați?”, au continuat discuțiile.

„Dacă sunteți diriginte, stați în școală până termină clasa dumneavoastră orele?”

„Unde scrie că învățătorul trebuie sa termine programul la ora 12? Profesorii predau 20 de ore și de multe ori au ferestre sau trebuie să meargă de la o școală la altă. De multe ori au ore până la ora 15. Și nu se mai plâng atâta. În prezent învățătorii sunt PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR. Vă spune ceva titulatura asta? Credeți că e corect să vă plângeți că stați până la ora 13 în școală? Nu mai sunt vremurile cu ,,învățătorul" și nivelul primar până la ora 12. Trebuie să ne adaptăm timpurilor actuale. Toți profesorii”, i-a pus din nou la punct pe învățători un alt comentator.

„Nu se plânge nimeni, doamnă. Avem pretenția să plecăm acasă când ne terminăm orele, așa cum faceți și dumneavoastră. În plus, noi suntem încadrate pe post. Dacă sunteți diriginte, stați în școală până termină clasa dumneavoastră orele? Nu cred. Aveți dumneavoastră ceva cu învățătoarele. Păreți invidioasă, frustrată. Foarte urâtă atitudine. Răutăcioasă. Nu vă onorează”, s-a ajuns și la vorbe grele.

„Mai există vreun lucru sau vreo situație de care învățătorii sau profesorii nu sunt responsabili?”, a vrut să știe un alt membru al grupului.

„Încă nu suntem considerați responsabili de dispariția dinozaurilor, dar va avea grija șeful nostru suprem să demonstreze și asta”, a sosit și răspunsul.