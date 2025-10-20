search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Intoxicația cu monoxid de carbon provenit din arderea gazelor. Care sunt simptomele și cât de periculoasă este

Explozia din Rahova, soldată deja cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a readus în atenție pericolul generat de scăpările de gaze și de noxele degajate în atmosferă, care pot duce la intoxicații grave și chiar deces într-un timp scurt.

Flacăra unui aragaz
De cele mai multe cazuri arderea gazelor naturale este incompletă

Potrivit specialiștilor, arderea gazelor naturale la aragazul din bucătărie determină consumarea oxigenului din atmosferă și degajarea dioxidului de carbon și monoxidului de carbon, acesta din urmă putând provoca decesul în anumite concentrații.

„În lipsa oxigenului, consumat și înlocuit cu dioxid de carbon, omul moare. Dar mult mai periculos decât lipsa oxigenului și înlocuirea acestuia cu dioxid de carbon este prezența în aer a monoxidului de carbon rezultat din ardere, care are particularitatea că poate să omoare un om la concentrații mici, înainte ca acesta să rămână fără oxigen”, spun experții Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Monoxidul de carbon este un gaz, incolor, inodor, insipid, iar intoxicarea cu monoxid de carbon apare când se inhalează destul monoxid de carbon, încât acesta începe să înlocuiască oxigenul transportat de sânge. Aceasta se întâmplă, deoarece moleculele de monoxid de carbon se atașează de celulele roșii din sânge de 250 de ori mai puternic decât cele de oxigen. În timp ce oxigenul din sânge este înlocuit de monoxidul de carbon, țesuturile și organele din organism care depind de acest oxigen, nu mai pot funcționa normal.

Simptomele ușoare sunt asemănătoare gripei

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon variază de la simptome ușoare, pseudogripale (cum ar fi durerile de cap sau de stomac urmate de febră) până la tulburări severe ale inimii și creierului. Chiar și expunerea prelungită la cantități reduse de monoxid de carbon, pe parcursul mai multor zile poate determina moartea. Oamenii reacționează în mod diferit la expunerea la cantități identice de monoxid de carbon. De aceea intoxicația cu monoxid de carbon poate avea urmări ușoare până la cele grave, asupra diverselor persoane cu același grad de expunere.

O persoană cu simptome ușoare, de obicei nici nu suspectează intoxicarea cu monoxid de carbon. Simptomele primare pot imita simptomele gripei sau ale unor alte boli cu simptome similare, ceea ce îngreunează diagnosticul pus de un medic. Este de asemenea posibil ca o persoană cu simptome mult mai grave, să nu fie conștientă de seriozitatea sau gravitatea condiției în care se află, deoarece expunerea la monoxid de carbon poate induce oboseală sau confuzie. Dacă o persoană are simptome de intoxicație cu monoxid de carbon sau dacă se suspectează intoxicarea cu acest gaz, primul gest care trebuie făcut este scoaterea persoanei în afara zonei poluate și apoi trebuie chemată salvarea.

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon includ (www.medlife.ro) :

- sub 10 % monoxid de carbon în hemoglobină - nu există simtome

- 10 – 20 % monoxid de carbon în hemoglobină - cefalee frontală și bitemporală, amețeli, tulburări de echilibru, senzație de oboseală, palpitații la efort, vâjâieturi în urechi. grețuri, iritabilitate.

- 20 – 40 % monoxid de carbon în hemoglobină - aritmii, vărsături, grețuri tulburări de vedere, slăbiciune a mușchilor, în special la nivelul membrelor inferioare, stare de confuzie, creșeterea frecvenței pulsului și a respirației, creșterea tensiunii arteriale.

- 40 – 60 % monoxid de carbon în hemoglobină - pierderea stării de conștiență, convulsii, comă, colaps cardiovascular, edem pulmonar.

- peste 60 % monoxid de carbon în hemoglobină – moartea.

Pe perioada de iarnă, durerile de cap inexplicabile pot fi cauzate de încălzirea cu gaze de la aragazul din bucătărie care nu funcționează corect, sau care funcționează prea multe ore pe zi, fără o evacuare corespunzătoare a gazelor arse și care duc la acumularea de monoxid de carbon în casă.

Efectele intoxicației se pot vedea chiar și după 40 de zile

Simptomele ce debutează mai târziu, ale intoxicației cu monoxid de carbon, pot apărea după zile sau săptămâni de la intoxicație.

Simptomele întârziate sau efectele intoxicației pot duce la: pierderea memoriei, modificarea personalității, dezorientare, pierderea auzului și tulburări în comportament și dificultăți în memorare.

Intoxicația cu monoxid de carbon se poate instala brusc (inhalând o mare cantitate de monoxid de carbon într-o perioadă scurtă de timp) sau se poate instala progresiv (inhalând o mică cantitate de monoxid de carbon o lungă perioadă de timp).

Decesul în urma intoxicației cu monoxid de carbon apare(www.casd.ro ):

- în o oră dacă persoana este expusă la o concentrație de 0,1% monoxid de carbon în aer;

- în 15 minute dacă persoana este expusă la o concentrație de 1% monoxid de carbon în aer;

- imediat dacă persoana este expusă la o concentrație de 10% monoxid de carbon în aer.

O persoană care are simptome ușoare de intoxicație cu monoxid de carbon, de fapt poate fi intoxicată foarte sever.

Efectele secundare care apar în urma intoxicației cu monoxid de carbon pot fi întârziate, acestea dezvoltându-se după 2 până la 40 de zile de la expunerea la monoxid de carbon. Simptomele întârziate sau efectele intoxicației pot duce la pierderea memoriei, modificarea personalității, dezorientare, pierderea auzului, tulburări în comportament și dificultăți în memorare.

Ce se întâmplă când arderea gazelor este incompletă

În situația unei bucătării de 7 mc (așa cum sunt multe în România), dacă ușile și geamurile sunt închise și nu există sistem de acces aer proaspăt și evacuare gaze arse, în care se găsește o mașină de gătit de tip aragaz cu 4 ochiuri, care este lăsat să funcționeze prin toate arzătoarele, acesta:

- consumă în 39 de minute întreg oxigenul din încăpere, și ar determina moartea unui om sănătos prin asfixiere

- în situația unei arderi corecte se produce atât de mult monoxid de carbon încât să omoare un om în 35 de minute.

Dar, în cele mai multe cazuri arderea gazelor naturale este incompletă, astfel cantitatea de monoxid de carbon este mai mare cu până la 45%, ceea ce înjumătățește timpul până la deces.

Oamenii pot să sufere și de alte boli, să se găsească în diferite stări etc., toate acționând în sensul scăderii timpului de supraviețuire.

Pentru exemplul dat, un om sănătos, care se găsește în permanent în această bucătărie ar avea următoarele simptome:

- după 12 minute cefalee frontală și bitemporală, amețeli, tulburări de echilibru, senzație de oboseală, palpitații la efort, vâjâieturi în urechi. grețuri, iritabilitate;

- după 24 minute aritmii, vărsături, grețuri tulburări de vedere, slăbiciune a mușchilor, în special la nivelul membrelor inferioare, stare de confuzie, creșterea frecvenței pulsului și a respirației, creșterea tensiunii arteriale;

- după 30 minute pierderea stării de cunoștință, convulsii, comă, colaps cardiovascular, edem pulmonar;

- după 35 minute ar deceda.

