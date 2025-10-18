Video „Cine mă salvează?” O fetiță vorbea la telefon în momentul exploziei din Rahova: „Spunea că căzut uşa de la apartament”

Bunicul unei fetițe povestește că nepoata lui se afla în convorbire telefonică cu mătușa atunci când a avut loc explozia de la blocul din Rahova. „Sunt singură, cine mă salvează?”, a strigat speriată copila. Polițiștii au intervenit rapid și au găsit-o în siguranță, evitând o tragedie și mai mare.

„Norocul a fost că era în convorbire directă nepoata cu fiică mea cea mare, mătuşa ei. În timp ce vorbeau la telefon, s-a întâmplat explozia. Şi s-a speriat nepoata mea, ţipa. «Nati, stai liniştită. Păi a căzut uşa, uşa de apartament şi a bubuit şi sunt singură şi cine mă salvează?». A găsit-o un poliţist”, a povestit bunicul unei copile din bloc, pentru observator.

Deflagrația a fost atât de puternică, încât două dintre victime nu pot fi identificate în acest moment, fiind necesare teste ADN. Una dintre victime este o avocată care locuia la etajul cinci, iar rudele spun că explozia s-a produs în apartamentul ei.

„O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a scris ruda avocatei pe rețelele de socializare.

O tânără de 26 de ani, surprinsă sub ruine, a făcut semne cu mâna către salvatori. După aproape 10 ore de căutări, aceasta a fost extrasă în viață, un moment considerat un adevărat miracol.

Momentul dramatic în care o mână se ridica de pe o margine instabilă la etajul cinci al clădirii afectate de explozie a fost distribuit pe reţelele de socializare şi s-a viralizat rapid, stârnind un val general de emoţie.

În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.

Șapte zile de cazare la hotel și 1.500 de lei pentru fiecare locatar

Toți locatarii vor primi până la șapte zile de cazare gratuită la hotel, iar fiecare persoană din locuințele afectate va beneficia de un ajutor financiar de 1.500 de lei, pentru a acoperi nevoile urgente.

„După finalizarea anchetei, vom analiza posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranță în locuințele lor”, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.