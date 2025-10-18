search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video „Cine mă salvează?” O fetiță vorbea la telefon în momentul exploziei din Rahova: „Spunea că căzut uşa de la apartament”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Bunicul unei fetițe povestește că nepoata lui se afla în convorbire telefonică cu mătușa atunci când a avut loc explozia de la blocul din Rahova. „Sunt singură, cine mă salvează?”, a strigat speriată copila. Polițiștii au intervenit rapid și au găsit-o în siguranță, evitând o tragedie și mai mare.

Expozie devastatoare FOTO: Inquam Photos
Expozie devastatoare FOTO: Inquam Photos

„Norocul a fost că era în convorbire directă nepoata cu fiică mea cea mare, mătuşa ei. În timp ce vorbeau la telefon, s-a întâmplat explozia. Şi s-a speriat nepoata mea, ţipa. «Nati, stai liniştită. Păi a căzut uşa, uşa de apartament şi a bubuit şi sunt singură şi cine mă salvează?». A găsit-o un poliţist”, a povestit bunicul unei copile din bloc, pentru observator.

Deflagrația a fost atât de puternică, încât două dintre victime nu pot fi identificate în acest moment, fiind necesare teste ADN. Una dintre victime este o avocată care locuia la etajul cinci, iar rudele spun că explozia s-a produs în apartamentul ei

„O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a scris ruda avocatei pe rețelele de socializare. 

O tânără de 26 de ani, surprinsă sub ruine, a făcut semne cu mâna către salvatori. După aproape 10 ore de căutări, aceasta a fost extrasă în viață, un moment considerat un adevărat miracol.

Momentul dramatic în care o mână se ridica de pe o margine instabilă la etajul cinci al clădirii afectate de explozie a fost distribuit pe reţelele de socializare şi s-a viralizat rapid, stârnind un val general de emoţie.

Fata a supraviețuit în mod miraculos foto: captura video
Fata a supraviețuit în mod miraculos foto: captura video

În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.   

Șapte zile de cazare la hotel și 1.500 de lei pentru fiecare locatar

Toți locatarii vor primi până la șapte zile de cazare gratuită la hotel, iar fiecare persoană din locuințele afectate va beneficia de un ajutor financiar de 1.500 de lei, pentru a acoperi nevoile urgente. 

„După finalizarea anchetei, vom analiza posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranță în locuințele lor”, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor. 

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
digi24.ro
image
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
stirileprotv.ro
image
Influencerul Makaveli, JIGNIT de Vlad Craioveanu! Scandal-monstru: „Nu, băi gunoaielor...”
gandul.ro
image
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF. Cu ce sume figurează
mediafax.ro
image
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
fanatik.ro
image
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună: «Băi, proștilor, plecați de-acasă, că nu se poate să mai stați aici!»”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
O fetiţă se afla în telefon cu mătuşa ei când a avut loc explozia din Rahova: "Sunt singură, cine mă salvează"
observatornews.ro
image
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Grupa I de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul la pensie
playtech.ro
image
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc de muncă!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Zona extrem de sensibilă unde un conflict NATO-Rusia poate izbucni oricând
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze