 Valentin Sanfira, speriat de doi urși chiar lângă cabana sa din Valea Doftanei: „Am crezut că sunt vaci” | adevarul.ro
search
Vineri, 24 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Valentin Sanfira, speriat de doi urși chiar lângă cabana sa din Valea Doftanei: „Am crezut că sunt vaci”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Momente de panică pentru interpretul de muzică populară Valentin Sanfira, după ce s-a întâlnit cu doi urși în apropierea cabanei pe care o deține în zona Valea Doftanei. Artistul a povestit că a observat animalele în timp ce ieșise să caute ciuperci și a realizat abia în ultimul moment că nu era vorba despre vaci, așa cum crezuse inițial.

Valentin Sanfira. FOTO: arhivă
Valentin Sanfira. FOTO: arhivă

Experiența a fost relatată chiar de cântăreț pe rețelele de socializare, unde le-a recomandat celor care ajung în zonă să fie foarte atenți.

„Am crezut că sunt vaci și erau doi urși imenși. Nu am mai văzut niciodată aici la cabană. Erau tare frumoși, dar este periculos. Să fim cu băgare de seamă”, a transmis Valentin Sanfira.

„Ei s-au speriat de mine și eu de ei”

Artistul a explicat că a fost atras de zgomotele venite din pădure și s-a apropiat de liziera acesteia, fără să bănuiască faptul că, în spatele gardului proprietății sale, se aflau doi urși.

„Aud ceva prin pădure și zic… cred că sunt vacile, coboară din nou. Când mă duc aproape de pădure, văd doi urși mari. Ei s-au speriat de mine și eu de ei. Deci am scăpat. Aveți grijă că sunt și urși. Eu nu am văzut până acum urși aici. Deci pe aici, prin pădure, au trecut așa prin spatele meu, pe după gard. Am zis că e vacă, dar când m-am dus aproape erau doi urși mari, imenși”, a povestit interpretul.

Din fericire, animalele nu au devenit agresive, iar întâlnirea s-a încheiat fără incidente.

Artistul spune că a rămas cu o teamă după un accident grav

Valentin Sanfira a vorbit în trecut și despre una dintre cele mai dificile experiențe din viața sa, un accident în urma căruia și-a rupt un picior și care, spune el, i-ar fi putut fi fatal dacă nu ar fi purtat cască de protecție.

„Nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască. Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă”, mărturisea artistul, conform Click!.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât drona a reacționat într-o fracțiune de secundă
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Drona doborâtă de un avion F-16 cu pilot român. Militarul ar putea fi decorat. Armata anunță că drona ar fi fost de tip Shahed
gandul.ro
image
Un fost ministru al Finanțelor avertizează: cât riscă SĂ PIARDĂ România din PNRR?
mediafax.ro
image
Cum a reușit Donald Trump să anuleze cantonamentul unei echipe din Premier League. Lovitură înainte de startul noului sezon
fanatik.ro
image
Femeia care ridică manual, de 36 de ani, o barieră de tren. Imaginea care spune tot despre infrastructura din România
libertatea.ro
image
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Revedere după 40 de ani! Prin câte a trecut Oana Sîrbu, în liceu, în „Epoca de Aur”: „Directoarea ne mai altoia cu un băț!”
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
observatornews.ro
image
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
cancan.ro
image
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Satul din Europa care îți oferă peste 20.000 de dolari dacă te muți acolo. Primești și aproape 3.000 de dolari pe lună
playtech.ro
image
Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
digisport.ro
image
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță romantică în Grecia. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Apare o nouă monedă în România. BNR anunță ce valoare vor avea banii lansați pe 27 iulie
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Vacanța lui Radu Miruță și concediul lui Marcel Ciolacu în Italia. Cine a plătit mai mult?
actualitate.net
image
Sfatul cel mai de preț pe care l-a primit Anamaria Prodan de la regretata ei mamă, Ionela Prodan
click.ro
image
România, în lacrimi! Primele fotografii de la priveghiul Adelei Mărculescu. Mesajul Iulianei Marciuc: „Să fii mereu în lumină!”
click.ro
image
Fosta bonă a Irinei Columbeanu rupe tăcerea despre viața din vila de la Izvorani: „Realitatea era alta decât se vedea la TV”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată Andreea Marin nemachiată. Secretul vedetei pentru un corp de invidiat la 51 de ani
image
Sfatul cel mai de preț pe care l-a primit Anamaria Prodan de la regretata ei mamă, Ionela Prodan

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
„Nu sunt bine, îmi pare rău!” De ce și-a încheiat prematur concertul legendarul rocker Jon Bon Jovi

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit