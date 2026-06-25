Incendiu la un punct de transformare electrică din Pucioasa. Zeci de persoane au fost evacuate

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița intervin joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un punct de transformare electrică din orașul Pucioasa.

Potrivit ISU Dâmbovița, la fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de suport logistic și un echipaj SMURD.

Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru informarea populației din zonă.

Totodată, pentru protejarea persoanelor aflate în apropierea incendiului, a fost dispusă evacuarea preventivă a acestora.

Până la momentul transmiterii informațiilor, aproximativ 50 de persoane fuseseră evacuate.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar intervenția este în desfășurare.