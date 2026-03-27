„RO‑Alert” pentru curent. Românii vor primi notificări când se apropie de limita consumului la energie stabilită în contract

Românii ar putea primi, în curând, notificări pe telefon atunci când consumul de energie se apropie de limita prevăzută în contract. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) lucrează la un sistem de avertizare inspirat de mecanismul RO‑Alert, menit să îi ajute pe consumatori să evite surprizele neplăcute de la finalul lunii.

Concret, clienții vor fi anunțați când ating 80% din plafonul de consum, potrivit ANRE Alertele ar urma să fie trimise prin SMS, e‑mail sau direct în aplicațiile furnizorilor, astfel încât consumatorii să poată reduce rapid consumul sau să îl mute în intervalele cu tarife mai mici.

Măsura a fost anunțată de președintele ANRE, George Niculescu, la Maratonul Profit.ro „Securitate energetică 2026” din 26 martie.

„Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a precizat George Niculescu.

Provocarea majoră rămâne infrastructura. Din cele aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar 3,5 milioane - echivalentul a cca 35% - sunt echipate cu contoare inteligente capabile să transmită date în timp real.

„Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate - nr.r), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a declarat președintele ANRE.

Inițiativa vine într-un moment în care prețurile la energie rămân volatile în întreaga Europă. În România, o gospodărie obișnuită consumă între 100 și 300 kWh lunar, iar depășirea limitelor poate majora factura cu 20–30%, potrivit TVR Info.

Sistemul ar putea deveni operațional chiar din 2026, însă extinderea lui depinde de modernizarea rețelei. Dacă proiectul va fi implementat la scară largă, consumatorii vor avea, în sfârșit, posibilitatea de a-și monitoriza costurile în timp real, astfel încât să nu mai fie luați prin surprindere la sosirea facturii.