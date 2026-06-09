O stație de metrou din capitală s-a umplut de fum, iar călătorii au fost dați jos din trenuri. Incendiul a izbucnit în stația Iancului.

Un incendiu a izbucnit marți în metroul din București, la Piața Iancului. Potrivit oamenilor, au luat foc mai multe cabluri electrice în tunelul de la metrou și din acest motiv stația s-a umplut de fum.

Pasagerii au ieșit din stație, iar pompierii au început acțiunea de stingere a focului.

„Echipajele ISUBIF au ajuns la caz și au procedat la evacuarea persoanelor aflate în statie, iar în acest moment se așteaptă oprirea circulației garniturilor de metrou și deconectarea de la electricitate, pentru a permite salvatorilor să pătrundă în tunel. La caz acționează trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD”, potrivit ISU București-Ilfov.

Nu sunt înregistrate victime.