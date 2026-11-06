Impozitul pe locuințe nu va fi calculat la valoarea de piață din 2027. Nazare: „Au fost foarte multe zvonuri care au indus panică”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că impozitarea locuințelor și a altor proprietăți la valoarea de piață va fi amânată și nu va fi aplicată din 2027.

Alexandru Nazare Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Măsura va fi analizată treptat și ar urma să fie introdusă spre finalul perioadei de consolidare fiscală, când România va reveni la un deficit bugetar de 3%.

„Ce pot să vă spun în mod cert este că nu vom introduce impozitul la valoarea de piaţă. Impozitul pe proprietate la valoarea de piaţă nu va fi introdus din 2027. Repet, au fost foarte multe zvonuri care au indus panică.

Nu o zi, două, ci săptămâni în care s-a anunţat că din 2027 impozitul va creşte de 27 de ori. Nu este adevărat”, a afirmat Nazare, prezent la CONCORDIA SUMMIT 2026, potrivit Agerpres.

Nazare a precizat că amânarea impozitării proprietăților la valoarea de piață a fost discutată cu Comisia Europeană în cadrul renegocierii PNRR. Ministrul a spus că decizia privind viitoarea taxare va fi luată după analizarea datelor bugetare.

„Există o formulare destul de clară în programul de guvernare, că ne vom uita la această măsură gradual, spre momentul în care vom reveni în ţinta de deficit de 3%. Deci spre finalul perioadei de consolidare. Nu cred că e nevoie de şocuri în plus.

Avem suficiente şocuri în acest moment şi trecem prin multe situaţii dificile, iar economia trece printr-o situaţie dificilă şi cred că trebuie să evităm să transmitem sentimentul de panică”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era prevăzută inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului informatic e-Proprietatea. Reforma face parte din jalonul 237 al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din angajamentele fiscal-bugetare asumate de România.