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Se dă startul lucrărilor pe primul lot montan al A8. Când ar trebui să fie gata primii kilometri ai Autostrăzii Unirii, care va lega Moldova de Transilvania

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Primul lot montan al Autostrăzii Unirii A8 intră oficial în faza de execuție. Constructorul a încheiat organizarea de șantier, utilajele sunt pregătite să înceapă lucrul, iar autorizația de construire a fost semnată chiar în punctul în care va începe viitoarea autostradă.

Şantierul de pe A8 a fost organizat. FOTO: captură video
Şantierul de pe A8 a fost organizat. FOTO: captură video

Vineri, 10 iulie, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că a emis autorizația de construire pentru lotul Joseni - Ditrău, primul tronson montan al viitoarei autostrăzi care va lega Moldova de Transilvania.

Potrivit mesajului şi imaginilor postate de acesta pe Facebook, momentul a fost marcat chiar pe viitorul șantier, în prezența reprezentanților Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) și ai constructorului român care va executa lucrările.

Pregătirile din teren sunt deja încheiate. Constructorul a organizat șantierul, cele două stații de betoane și stația de asfalt sunt funcționale, peste 140 de utilaje sunt pregătite pentru începerea lucrărilor, iar fabrica de grinzi produce zilnic două grinzi de 40 de metri și alte patru de 30 de metri.

În prima etapă vor lucra peste 150 de muncitori, urmând ca numărul acestora să crească pe măsură ce șantierul avansează.

„Astăzi am ales să semnez Autorizația de Construire chiar în teren, pe viitorul șantier al lotului Joseni - Ditrău, alături de directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, și de constructorul român care va transforma acest proiect în realitate. Am ținut să marchez acest moment acolo unde autostrada începe să prindă viață, să înmânez personal autorizația de construire antreprenorului și să dăm împreună startul oficial al lucrărilor.

La doar câteva zile după aprobarea Proiectului pentru Autorizația de Construire de către noua companie de drumuri, CNIR, astăzi am emis Autorizația de Construire pentru lotul Joseni - Ditrău.

Este un moment cu adevărat istoric: începe primul șantier de pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8, cea mai lungă traversare montană de autostradă din România. Totodată, este și primul lot de autostradă construit vreodată în județul Harghita.

Constructorul român este pregătit să intre în forță în șantier în cel mai scurt timp. Organizarea de șantier este finalizată, cele două stații de betoane și stația de asfalt sunt operaționale, peste 140 de utilaje sunt pregătite de lucru, iar noua fabrică de grinzi produce zilnic câte 2 grinzi de 40 de metri și 4 grinzi de 30 de metri. În prima etapă vor lucra peste 150 de muncitori, efectivele urmând să crească pe măsură ce lucrările avansează”, transmis Horațiu Cosma.

Când ar trebui să fie gata lotul Joseni - Ditrău

Lotul Joseni - Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri, iar termenul de execuție este de doi ani. Dacă lucrările se vor desfășura conform contractului, circulația ar putea fi deschisă în 2028.

Pe traseu vor fi construite 18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru traversarea în siguranță a animalelor sălbatice, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât tronsonul să poată fi folosit înainte de finalizarea sectorului următor.

Horațiu Cosma spune că mobilizarea din teren îl face să creadă că lucrările ar putea avansa într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut în contract.

„Sectorul montan al Autostrăzii Unirii reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții de infrastructură din România: peste 110 kilometri de autostradă între Sovata și Pipirig, investiții de aproximativ 4 miliarde de euro, viaducte impresionante, tuneluri, consolidări complexe și lucrări inginerești care vor schimba radical conexiunea dintre Moldova și Transilvania.

Le-am urat astăzi succes celor care vor construi acest lot și i-am încurajat să își atingă obiectivul ambițios pe care și l-au asumat: finalizarea lucrărilor înainte de termenul contractual. Mobilizarea din teren și pregătirile realizate până acum arată că există toate premisele pentru un ritm foarte bun de execuție.

Autostrada Unirii pe sectorul montan nu mai este doar un proiect pe hârtie. Astăzi începe construcția primei bucăți din cea mai spectaculoasă traversare montană de autostradă din România”, a transmis secretarul de stat.

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