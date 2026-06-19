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Lovitură de proporții în Germania: 10 români arestați după jafuri uriașe din parcuri fotovoltaice. Pagubă de peste un milion de euro

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Rețea de hoți destructurată în Germania: zece români au fost arestați după o serie de furturi de cabluri din parcuri fotovoltaice din sudul țării, într-o anchetă de amploare care vizează pagube estimate la peste un milion de euro. 

Parc panouri solare Foto: Shuterstock
Parc panouri solare Foto: Shuterstock

Suspecții, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani, sunt acuzați de furt calificat în grup și au fost plasați în arest preventiv după ce au fost prezentați în fața instanței din Würzburg.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era monitorizată de mai multe săptămâni. Operațiunea care a dus la reținerea celor zece a avut loc după o spargere comisă la un parc solar din localitatea Darstadt, în districtul Würzburg, potrivit BR24.

Polițiștii susțin că românii au fi pătruns noaptea în incintă și au încărcat în mai multe vehicule cabluri de cupru în valoare de peste 100.000 de euro. Forțele de ordine au intervenit în timpul operațiunii și au blocat vehiculele în zonele Sommerhausen și Winterhausen. La acțiune a fost folosit și un elicopter al poliției germane.

Potrivit sursei citate, doi dintre suspecți au reușit inițial să fugă, însă o operațiune ulterioară de căutare nu a dus la prinderea lor.

Autoritățile germane suspectează că gruparea nu ar fi implicată doar în furtul de la Darstadt, ci și în alte cazuri similare din Hettstadt și Reichenberg, precum și în alte infracțiuni comise în regiunile Franconia Inferioară, Franconia Mijlocie și Baden-Württemberg.

În total, prejudiciul provocat de faptele atribuite grupării ar putea ajunge la câteva milioane de euro, potrivit estimărilor poliției.

În paralel, Poliția Criminală din Bamberg investighează un alt furt comis în două parcuri solare din Hirschaid, Bavaria. În noaptea de luni spre marți, hoții au furat cabluri de cupru în valoare de aproximativ 30.000 de euro, iar pagubele materiale suplimentare sunt estimate la circa 1.000 de euro.

Suspecții au escaladat gardurile pentru a pătrunde în perimetru, iar poliția face apel la martori care ar fi observat persoane sau vehicule suspecte în zonă.

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