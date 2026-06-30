search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Român arestat în Germania: plănuia un „război terorist” pentru instaurarea unui regim nazist în România

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile germane au arestat marți un cetățean român suspectat că încerca să pună bazele unei organizații teroriste de extremă dreapta, cu obiectivul de a declanșa un „război terorist” pe teritoriul României. Bărbatul urmărea crearea unei entități statale inspirate de modelul nazist, ideologie responsabilă istoric pentru crime, violență extremă și încălcări grave ale drepturilor omului.

Polițiștii germani l-au reținut pe român. FOTO Shutterstock
Polițiștii germani l-au reținut pe român. FOTO Shutterstock

Potrivit procurorilor Parchetului Federal, suspectul, identificat ca Nichita P., a fost reținut în landul Baden-Württemberg de polițiști locali, cu sprijinul forțelor din Renania-Palatinat, relatează EFE, citată de Agerpres.

Bărbatul, un „tânăr adult”, conform legislației germane, este acuzat că a încercat să fondeze și să conducă o organizație teroristă străină, precum și că a plănuit acte de violență care ar fi pus în pericol siguranța statului.

Planuri radicale: prăbușirea statului român și instaurarea unui model nazist

Ancheta arată că, încă de la începutul anului 2023, românul ar fi încercat să creeze o structură extremistă de dreapta cu scopul de a destabiliza România și de a impune un regim inspirat din național-socialism.

Ideologia nazistă este asociată cu genocid, terorism și violență extremă, iar orice acțiune de promovare a acesteia este considerată o amenințare gravă la adresa securității publice.

Recrutare online și instigare la violență

Pentru a atrage membri, suspectul ar fi administrat două canale pe o platformă de mesagerie din Germania, orientate în special către tineri români.

Românul şi-ar fi îndemnat abonaţii şi membrii să comită diverse infracţiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranţi sau membri ai comunităţii LGBTQ+ şi chiar uciderea unor persoane considerate „subumane", potrivit acuzării.

Instrucțiuni pentru arme improvizate

Anchetatorii au descoperit că Nichita P. ar fi publicat ghiduri pentru fabricarea de otrăvuri, explozibili, cocteiluri Molotov și chiar mașini-capcană. Astfel de materiale sunt considerate instrumente de propagandă violentă și reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței publice.

Amintim că, în 2017, un român de 21 de ani a fost reţinut de poliţia germană pe Aeroportul din Frankfurt (vest), fiind suspectat de legături cu o mişcare islamistă şi că pregătea un atac terorist, a anunţat vineri Parchetul din Karlsruhe.

În 2025, un cetățean român, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat de autoritățile britanice în legătură cu un incendiu care a avut loc în iulie 2024. Bărbatul este acuzat că ar fi colaborat cu un serviciu de informații străin.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă RĂZBOIUL împotriva lui Călin Georgescu: „Se crede Dumnezeu!”
gandul.ro
image
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
mediafax.ro
image
Cele două cuvinte scrise de iubita lui Gakpo după gestul emoționant al atacantului Olandei: a marcat, s-a uitat spre cer și a dedicat golul fiului lor pierdut
fanatik.ro
image
401 morți îngropați pe câmp, în Bihor, sute de victime găsite în azilele ilegale conduse de Viorel Pașca. DIICOT a destructurat o rețea care exploata oameni vulnerabili
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Fetiță de 4 ani, salvată de polițiști dintr-o mașină încinsă la peste 50 de grade. Reacția tatălui a stârnit controverse
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui
observatornews.ro
image
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit! Ce s-a întâmplat cu tânărul
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri de Miami”
playtech.ro
image
„Se duc să fiarbă pe stadion precum ceainicul!”. Avertismentul medicilor şi climatologilor înaintea meciurilor din SuperLiga programate pe caniculă
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Încă un cap „căzut” la Mondial: demis, după eliminarea Olandei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Zodia care va fi lovită de noroc în ultima zi din lună! Pe 30 iunie astrele vor fi de partea acestui nativ
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor
click.ro
image
A fost numită de două ori „cea mai frumoasă fată din lume”, iar acum s-a căsătorit. Cine este soțul ei
click.ro
image
Dan Negru, dezvăluiri emoționante despre bunicul său: „Avea 96 de ani și nu și-a căutat niciodată fericirea”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Matilda, fiica lui Cătălin Zmărăndescu, a dat lovitura în Spania! A câștigat două titluri de campion mondial la Brazilian Jujitsu! „Este sufletul echipei”
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic