Român arestat în Germania: plănuia un „război terorist” pentru instaurarea unui regim nazist în România

Autoritățile germane au arestat marți un cetățean român suspectat că încerca să pună bazele unei organizații teroriste de extremă dreapta, cu obiectivul de a declanșa un „război terorist” pe teritoriul României. Bărbatul urmărea crearea unei entități statale inspirate de modelul nazist, ideologie responsabilă istoric pentru crime, violență extremă și încălcări grave ale drepturilor omului.

Potrivit procurorilor Parchetului Federal, suspectul, identificat ca Nichita P., a fost reținut în landul Baden-Württemberg de polițiști locali, cu sprijinul forțelor din Renania-Palatinat, relatează EFE, citată de Agerpres.

Bărbatul, un „tânăr adult”, conform legislației germane, este acuzat că a încercat să fondeze și să conducă o organizație teroristă străină, precum și că a plănuit acte de violență care ar fi pus în pericol siguranța statului.

Planuri radicale: prăbușirea statului român și instaurarea unui model nazist

Ancheta arată că, încă de la începutul anului 2023, românul ar fi încercat să creeze o structură extremistă de dreapta cu scopul de a destabiliza România și de a impune un regim inspirat din național-socialism.

Ideologia nazistă este asociată cu genocid, terorism și violență extremă, iar orice acțiune de promovare a acesteia este considerată o amenințare gravă la adresa securității publice.

Recrutare online și instigare la violență

Pentru a atrage membri, suspectul ar fi administrat două canale pe o platformă de mesagerie din Germania, orientate în special către tineri români.

Românul şi-ar fi îndemnat abonaţii şi membrii să comită diverse infracţiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranţi sau membri ai comunităţii LGBTQ+ şi chiar uciderea unor persoane considerate „subumane", potrivit acuzării.

Instrucțiuni pentru arme improvizate

Anchetatorii au descoperit că Nichita P. ar fi publicat ghiduri pentru fabricarea de otrăvuri, explozibili, cocteiluri Molotov și chiar mașini-capcană. Astfel de materiale sunt considerate instrumente de propagandă violentă și reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței publice.

Amintim că, în 2017, un român de 21 de ani a fost reţinut de poliţia germană pe Aeroportul din Frankfurt (vest), fiind suspectat de legături cu o mişcare islamistă şi că pregătea un atac terorist, a anunţat vineri Parchetul din Karlsruhe.

În 2025, un cetățean român, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat de autoritățile britanice în legătură cu un incendiu care a avut loc în iulie 2024. Bărbatul este acuzat că ar fi colaborat cu un serviciu de informații străin.