 Glumele periculoase ale părinţilor pe TikTok, în atenția Poliției: „Nu e o farsă, este abuz emoțional” | adevarul.ro
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Video Glumele periculoase ale părinţilor pe TikTok, în atenția Poliției: „Nu e o farsă, este abuz emoțional”

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O nouă „farsă” virală pe TikTok, în care părinții își sperie copiii cu ajutorul unor filmări modificate digital, a atras atenția Poliției Române, care avertizează că astfel de glume pot afecta echilibrul emoțional al celor mici.

Inaginile cu Ghost prank au umplut TikTok-ul.
Inaginile cu Ghost prank au umplut TikTok-ul. Foto: Captură video

Farsa începe cu o filmare obișnuită: părinții își surprind copiii în timp ce se joacă sau își văd de activitățile lor, apoi modifică înregistrarea cu un filtru digital care adaugă o fantomă în spatele lor. Când le arată videoclipul pe telefon, copiii văd apariția înfricoșătoare și se sperie, fără să știe că imaginea a fost trucată. Părinții le filmează reacțiile, de la țipete până la plâns, iar apoi publică videoclipurile pe rețelele sociale, pentru a obține vizualizări și aprecieri.

„De Halloween, filtrul cu fantome de pe TikTok face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri!

Fantoma e FAKE. Frica e REALĂ!

Nu-ți transforma copilul în victimă doar ca să devii tu viral!

El are nevoie de protecția ta, nu de aplauzele internetului!”, a transmis MAI.

Poliția Română atrage atenția că, la vârste mici, copiii nu înțeleg neapărat cum funcționează filtrele digitale și pot percepe apariția drept un pericol real. Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe adulți să nu transforme spaima celor mici în divertisment online.

„Dacă cel care filmează râde, iar cel care plânge de groază este un copil, nu e o farsă, este abuz emoţional. Trendul «Ghost prank» de pe reţelele sociale în care un filtru cu o fantomă apare brusc în spatele copilului, pe ecran, nu produce amuzament, ci panică pură.

La vârste mici, nu înţelege ce este un filtru, pentru copil pericolul este real, chiar lângă el. În spatele a câteva secunde de video rămân atacuri de panică, frica de întuneric şi o încredere distrusă în părinţi”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

„Nicio provocare virală nu ar trebui să fie mai importantă decât siguranţa şi echilibrul emoţional al unui copil”, au atras atenţia reprezentanţii MAI, într-un material video distribuit pe Facebook.

Ouă crude sparte în cap

O farsă asemănătoare, care a circulat anterior pe rețelele sociale, presupunea ca părinții să spargă ouă crude în capul copiilor și să le filmeze reacțiile. Și atunci, psihologii au avertizat asupra posibilelor efecte emoționale ale unor astfel de gesturi, mai ales când copiii sunt puși în situații umilitoare sau înfricoșătoare pentru amuzamentul altora.

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