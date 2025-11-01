Poliția Română anchetează amenințările cu moartea primite de George Simion în luna septembrie. Noi precizări

Poliția Română a făcut noi precizări cu privire la amenințările cu moartea adresate liderului AUR, George Simion, după ce acesta a depus o plângere penală în luna septembrie.

Conform Poliției, sesizarea a fost tratată cu „maximă seriozitate”, iar în urma plângerii a fost deschis un dosar penal. Autoritățile au demarat verificările procedurale prevăzute de lege, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru a stabili toate împrejurările și a identifica persoanele responsabile.

„Instituția noastră nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violență ori care promovează ideologii extremiste. Poliția Română acționează în mod echidistant și imparțial, pentru protejarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența politică, socială sau de altă natură”, se arată în comunicatul oficial.

Reprezentanții Poliției au subliniat că libertatea de exprimare, garantată de Constituția României, nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii, iar amenințările, indiferent către cine sunt îndreptate, constituie fapte grave sancționate conform codului penal.

Amintim că, în luna septembrie, George Simion, a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare, după ce a participat la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra. „AUR a depus plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență”, a transmis atunci formațiunea. Inspectoratul General al Poliție Române a informat la acea dată că a fost deschis un dosar penal. AUR a cerut autorităților să își facă datoria și „să ancheteze aceste instigări criminale”.