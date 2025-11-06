Român arestat după ce a pictat cu propriul sânge svastici pe mașini și pereți din Germania

Un român a fost arestat de poliţia germană, după ce ar fi "pictat" mai multe svastici pe maşinile şi cutiile poştale dintr-un oraş din Germania.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold, a declarat că ofițerii au fost alertați miercuri seară, după ce un bărbat a raportat că a observat forma unei svastici desenate cu un lichid roșiatic pe capota unei mașini parcate. Potrivit poliției, aproape 50 de mașini au fost vandalizate în același mod, scrie The Guardian.

Un test special a confirmat rapid că substanța era sânge uman. Afișarea simbolurilor naziste, inclusiv a svasticii, este ilegală în Germania, a menționat AP.

Joi după-amiază, poliția a anunțat că suspectul, un cetățean român, al cărui nume nu a fost făcut public conform legislației germane privind protecția datelor, a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce un martor a oferit informații relevante cazului.

"Era încă sub influența puternică a alcoolului, iar motivul pare a fi unul extrem de personal și legat de locul de muncă – pur și simplu a cedat", a declarat Leipold. El a adăugat că bărbatul prezenta răni autoprovocate.

Joi dimineață, înainte ca suspectul să fie reținut, primarul orașului Hanau, Claus Kaminsky, și-a exprimat șocul față de incident, potrivit AP.

Agenția a reamintit că Hanau a mai apărut pe prima pagină a ziarelor în urmă cu cinci ani, când un atacator german a împușcat și ucis nouă persoane cu origini imigrante într-un bar cu narghilea din oraș – unul dintre cele mai grave cazuri de terorism intern din Germania de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

"Mai ales în orașul nostru, care a fost profund afectat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de act provoacă o profundă consternare", a declarat Kaminsky, adăugând că primăria a depus o plângere penală, potrivit agenției de presă germane dpa.