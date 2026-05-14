Video Gestul emoționant al pompierilor în timpul căutării copilului de 5 ani dispărut în Sibiu: „Nu mai avea puterea să se salveze singur”

În timpul intervențiilor desfășurate pentru căutarea copilului de 5 ani dispărut în Sibiu, pompierii au făcut o descoperire neașteptată: un animal epuizat, blocat în nămol, care nu se mai putea salva singur.

Este vorba de un câine bătrân, slăbit și aflat blocat în râul Sebeșul de Jos. După extragerea din noroi, pompierii l-au mutat într-o zonă sigură, în apropierea localității, pentru a-l proteja până la finalizarea misiunii principale de căutare.

Deși obosiți după ore întregi de intervenție, salvatorii nu au încheiat misiunea înainte de a se asigura că patrupedul primește îngrijiri medicale. Câinele a fost transportat la o clinică veterinară din Sibiu, unde a intrat sub supravegherea veterinarilor.

„Pompierii de la ISU SIBIU ne-au arătat încă o dată că adevărații salvatori nu aleg pe cine merită să fie ajutat. În timpul unei misiuni dificile de căutare a unui copil dispărut, scafandrii ISU Sibiu au observat un suflet neajutorat, prins în mâl, în râul Sebeșul de Jos. Un bătrânel patruped, slăbit și imobilizat, care nu mai avea puterea să se salveze singur. Scafandrii l-au scos la mal, iar pompierii l-au dus în apropierea satului, pentru a fi ferit de alte pericole până ei își terminau misiunea. Deși erau obosiți, uzi și plini de noroi după ore întregi de căutări, nu au plecat acasă până nu s-au asigurat că patrupedul ajunge în siguranță la o clinică veterinară din Sibiu”, au transmis cei de la Animal Life Sibiu, pe FB.

Reprezentanții clinicii veterinare au spus că animalul este monitorizat atent, urmând să fie supus unor investigații suplimentare după stabilizare.

Final fericit în Sibiu. Băiețelul dispărut de două zile a fost găsit în viață: „E ud, e înghețat, dar e OK!”

Gestul pompierilor a fost apreciat în mediul online, imaginile cu salvarea câinelui fiind distribuite intens.

Reamintim că pompierii au intervenit pentru căutarea unui băiețel de 5 ani, dispărut din județul Sibiu, care a fost găsit miercuri, 13 mai, în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției.

Copilul dispăruse în urmă cu două zile, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută sub denumirea de „Ruscă”. În timp ce bărbatul efectua lucrări la un gard, băiatul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

La acțiunea de căutare au participat aproximativ 250 de persoane, printre care polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialiști IGAV, salvamontiști și polițiști din cadrul Centrului Chinologic Sibiu.

Băiețelul a fost localizat cu succes de echipajul elicopterului Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, după zeci de ore de căutări desfășurate de forțe terestre și aeriene.