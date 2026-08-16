Tragedie pe litoral: Un tânăr de 17 ani a murit înecat în zona Olimp. Doi copii de 12 ani, scoși din apă la Eforie Nord

Doi minori de 12 ani au fost scoși din apă de salvamari duminică, 16 august, în Eforie Nord. De asemenea, două persoane au fost date dispărute în mare, în zona Faleza Olimp.

Una dintre victime a fost scoasă la mal de către salvamari, iar echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) a început manevrele de resuscitare. Potrivit autorităților, cei doi minori nu au avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare și nu au fost transportați la spital.

De asemenea, două persoane au fost date dispărute în mare, în zona Faleza Olimp – Steaua de Mare.

În zonă a intervenit Ambarcațiunea Mangalia. Între timp, 10 scafandri din cadrul inspectoratului au început deplasarea către locul intervenției, cu trei autospeciale.

Ulterior, aceștia au scos din apă trupul unui tânăr de 17 ani, decedat.