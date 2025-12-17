Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați pentru 30 de zile în dosarul „Şpagă la RAR”

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul DNA legat de atribuirea unui contract important la Registrul Auto Român.

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 17 decembrie, în urma unei decizii pronunțate de magistrații Tribunalului București.

Măsura a fost dispusă la solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, care instrumentează dosarul cunoscut public sub denumirea „Șpagă la RAR”.

Cei doi au ajuns în fața instanței după ce, marți dimineață, 16 decembrie, procurorii DNA au efectuat percheziții la domiciliile lor, într-un dosar ce vizează infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Ulterior, Răzvan Cuc și Cătălin Bușe au fost reținuți pentru 24 de ore, iar miercuri, 17 decembrie, instanța a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile, notează Antena 3.

Potrivit anchetatorilor, Cătălin Bușe este acuzat de dare de mită, iar fostul ministru Răzvan Cuc de complicitate la dare de mită.

În cadrul anchetei, procurorii au obținut o înregistrare care îl surprinde pe fostul ministru al Transporturilor într-o discuție în timp ce ar fi negociat o șpagă, exprimată ca procent din valoarea unui contract public.

„Am înțeles că ți-a arătat de 7. Ce mi-a zis el: 7”, spune Răzvan Cuc în înregistrare.

Surse judiciare arată că, la data de 8 octombrie 2025, Răzvan Cuc s-ar fi întâlnit cu directorul RAR, Mihai Alecu, într-un restaurant din București. În cadrul acelei discuții, fostul ministru ar fi confirmat că omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi propus directorului RAR un procent de 7% din valoarea totală a acordului-cadru, în schimbul atribuirii contractului către firma Euro Quip International SRL.

Anchetatorii mai susțin că Răzvan Cuc ar fi recunoscut că a intermediat aceste discuții pentru a-l ajuta pe Bușe să obțină reînnoirea contractului.

Potrivit acelorași surse judiciare, pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-ar fi întâlnit la domiciliul omului de afaceri din București, unde ar fi fost stabilit cuantumul mitei, respectiv 6% din valoarea totală a contractului, bani care ar fi urmat să ajungă la directorul RAR pentru urgentarea și finalizarea procedurilor necesare semnării acordului-cadru. Mita urma să fie plătită în tranșe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, mai spun procurorii.

Din discuțiile interceptate ar fi reieșit că Răzvan Cuc nu ar fi avut o implicare financiară directă, însă și-ar fi asumat rolul de susținere și intermediere, promițând că va discuta cu directorul RAR pentru a „rezolva” atribuirea contractului.

Declarațiile omului de afaceri în fața DNA

În fața procurorilor DNA, Cătălin Daniel Bușe, acuzat de tentativă de mituire a directorului RAR, a prezentat o versiune diferită a faptelor. Potrivit surselor citate de Antena 3, omul de afaceri a admis că a purtat discuții cu Mihai Alecu privind acordul-cadru de mentenanță și service al instalațiilor RAR, însă a susținut că directorul ar fi fost cel care i-ar fi solicitat un procent de 6% din valoarea contractului.

Cătălin Bușe a declarat, de asemenea, că nu i-ar fi făcut nicio promisiune lui Mihai Alecu și că nu a dat curs presupusei solicitări de mită.