search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați pentru 30 de zile în dosarul „Şpagă la RAR”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul DNA legat de atribuirea unui contract important la Registrul Auto Român.

Răzvan Cuc a fost arestat în dosarul "Spagă la RAR". FOTO: arhivă
Răzvan Cuc a fost arestat în dosarul "Spagă la RAR". FOTO: arhivă

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 17 decembrie, în urma unei decizii pronunțate de magistrații Tribunalului București.

Măsura a fost dispusă la solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, care instrumentează dosarul cunoscut public sub denumirea „Șpagă la RAR”.

Cei doi au ajuns în fața instanței după ce, marți dimineață, 16 decembrie, procurorii DNA au efectuat percheziții la domiciliile lor, într-un dosar ce vizează infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Ulterior, Răzvan Cuc și Cătălin Bușe au fost reținuți pentru 24 de ore, iar miercuri, 17 decembrie, instanța a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile, notează Antena 3.

Potrivit anchetatorilor, Cătălin Bușe este acuzat de dare de mită, iar fostul ministru Răzvan Cuc de complicitate la dare de mită.

În cadrul anchetei, procurorii au obținut o înregistrare care îl surprinde pe fostul ministru al Transporturilor într-o discuție în timp ce ar fi negociat o șpagă, exprimată ca procent din valoarea unui contract public.

 „Am înțeles că ți-a arătat de 7. Ce mi-a zis el: 7”, spune Răzvan Cuc în înregistrare.

Surse judiciare arată că, la data de 8 octombrie 2025, Răzvan Cuc s-ar fi întâlnit cu directorul RAR, Mihai Alecu, într-un restaurant din București. În cadrul acelei discuții, fostul ministru ar fi confirmat că omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi propus directorului RAR un procent de 7% din valoarea totală a acordului-cadru, în schimbul atribuirii contractului către firma Euro Quip International SRL.

Anchetatorii mai susțin că Răzvan Cuc ar fi recunoscut că a intermediat aceste discuții pentru a-l ajuta pe Bușe să obțină reînnoirea contractului.

Potrivit acelorași surse judiciare, pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-ar fi întâlnit la domiciliul omului de afaceri din București, unde ar fi fost stabilit cuantumul mitei, respectiv 6% din valoarea totală a contractului, bani care ar fi urmat să ajungă la directorul RAR pentru urgentarea și finalizarea procedurilor necesare semnării acordului-cadru. Mita urma să fie plătită în tranșe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, mai spun procurorii.

Din discuțiile interceptate ar fi reieșit că Răzvan Cuc nu ar fi avut o implicare financiară directă, însă și-ar fi asumat rolul de susținere și intermediere, promițând că va discuta cu directorul RAR pentru a „rezolva” atribuirea contractului.

Declarațiile omului de afaceri în fața DNA

În fața procurorilor DNA, Cătălin Daniel Bușe, acuzat de tentativă de mituire a directorului RAR, a prezentat o versiune diferită a faptelor. Potrivit surselor citate de Antena 3, omul de afaceri a admis că a purtat discuții cu Mihai Alecu privind acordul-cadru de mentenanță și service al instalațiilor RAR, însă a susținut că directorul ar fi fost cel care i-ar fi solicitat un procent de 6% din valoarea contractului.

Cătălin Bușe a declarat, de asemenea, că nu i-ar fi făcut nicio promisiune lui Mihai Alecu și că nu a dat curs presupusei solicitări de mită.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan cere reforma legilor Justiției, după dezvăluirile Recorder: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”
libertatea.ro
image
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Mallurile din Capitală, deschise de Crăciun și 1 ianuarie 2026. Program special de sărbători
playtech.ro
image
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Lacrimi și durere după ce Marius, un tânăr de 25 de ani, și-a pierdut viața în urma unui impact puternic dintre o mașină și un camion. Tânărul este condus azi pe ultimul drum
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?