Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Iranul amenință Europa să nu se alăture ofensivei Israelului-SUA: „Ar fi un act de război”

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a avertizat marți, 3 martie, țările europene să nu se implice în conflictul său cu Israelul și Statele Unite, după ce Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, în urma atacurilor recente cu rachete și drone ale Teheranului.

Esmaeil Baqaei, ministrul iranian de externe FOTO: IRNA News Agency/FB
Esmaeil Baqaei, ministrul iranian de externe FOTO: IRNA News Agency/FB

„Ar fi un act de război. Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii. Ar fi considerat un act de război împotriva Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, într-o conferință de presă, când a fost întrebat despre această declarație, potrivit timesofisrael.

Franța, Germania și Regatul Unit au emis duminică o declarație comună, precizând că sunt gata să protejeze interesele proprii și ale aliaților din Golf. „Atacurile imprudente ale Iranului amenință personalul militar și civilii din regiune. Vom lua măsuri defensive necesare și proporționale, inclusiv distrugerea capacităților Iranului de a lansa rachete și drone la sursă”, se arată în declarație.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a precizat că Franța își exprimă „deplinul sprijin și solidaritatea completă” față de țările aliate vizate – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – și că țara sa este pregătită să acționeze în baza acordurilor internaționale și a principiului apărării colective.

El a subliniat că aproximativ 400.000 de cetățeni francezi locuiesc sau călătoresc în regiunea Golfului, ceea ce face securitatea lor o prioritate.

„Prelungirea pe termen nelimitat a operațiunilor militare, fără un obiectiv clar, prezintă riscul unei spirale descendente care ar arunca Iranul și regiunea într-o perioadă prelungită de instabilitate. În Liban, Hezbollah a făcut o greșeală gravă, pentru care populația a plătit prețul în această dimineață cu zeci de morți și zeci de mii de persoane strămutate, alăturându-se unui conflict în care autoritățile, la fel ca poporul libanez, refuză să fie implicate”, a adăugat ministrul francez.

Mai multe explozii puternice au fost raportate luni în orașele Dubai, Doha și Manama, precum și în Ierusalim, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Teheran și Israel. Exploziile au fost auzite și în capitalele Qatarului și Bahrainului.

Armata israeliană a lansat o serie de atacuri în Liban, inclusiv în capitala Beirut, unde a lovit „teroriști Hezbollah de rang înalt” și a ordonat evacuarea a 52 de localități din sudul țării.

Conform Societății Roșii Iraniene, atacurile aeriene ale SUA și Israelului au ucis până în prezent cel puțin 787 de persoane în Iran. În replică, Teheranul a lovit Ambasada SUA din Riad cu două drone, provocând un incendiu minor, și a continuat atacurile în întreaga regiune.

Iranul a amenințat cu blocarea Strâmtorii Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial, iar atacurile au vizat și centre de date și facilități energetice din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită, provocând creșterea prețurilor la petrol și gaze.

Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunile vor continua probabil patru-cinci săptămâni, dar se pregătește pentru o campanie mai lungă, susținând că SUA dispun de „rezerve practic nelimitate” de muniții și armament de înaltă calitate.

