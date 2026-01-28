search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorina Pintea, condamnare definitivă pentru luare de mită. Fostul ministru al Sănătății va executa 3 ani și jumătate de închisoare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost condamnată definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, după ce, în 2025, instanţa amânase pronunţarea.

Sorina Pintea va executa pedeapsa de 3 ani şi jumătate de închisoare. FOTO: arhivă
Sorina Pintea va executa pedeapsa de 3 ani şi jumătate de închisoare. FOTO: arhivă

ÎCCJ a respins miercuri, 28 ianuarie, recursul fostului ministru al Sănătății Sorina Pintea, menţinând astfel condamnarea de 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită. Sentinţa este definitivă şi confirmă verdictul pronunțat anterior de Curtea de Apel Cluj, din 6 iunie 2025, închizând definitiv procedurile judiciare în acest dosar.

Sorina Pintea a fost trimisă în judecată de procurorii DNA în anul 2020, fiind acuzată că, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, ar fi pretins și primit, printr-un intermediar, sume necuvenite de la reprezentanții unei societăți comerciale.

Este vorba despre 10.000 de euro, în decembrie 2019, și 120.000 de lei, în februarie 2020, reprezentând aproximativ 7% din valoarea unui contract de achiziție publică privind „proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare bloc operator – sala de chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente” din spital, încheiat în 2019.

Iniţial, Curtea de Apel Cluj a condamnat-o, pe în 6 iunie 2025, la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată şi, de asemenea, i-a interzis să fie aleasă în funcții publice sau să ocupe funcția de manager într-un spital public pentru o perioadă de trei ani și a dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro primită ilegal.

Sorina Pintea a făcut însă recurs şi Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu cererea de recurs în casație depusă de Sorina Pintea împotriva deciziei Curții de Apel Cluj, stabilind termen de judecată pentru 26 octombrie 2025.

Pronunțarea a fost amânată, însă, de cinci ori, până la decizia finală de miercuri, 28 ianuarie 2026. Potrivit site-ului oficial al ÎCCJ, recursul în casație – o cale extraordinară de atac – a fost respins, astfel că sentința este definitivă.

Vă reamintim că, pe parcursul anchetei și al procesului, Sorina Pintea a invocat probleme medicale. La începutul anului 2020, ea declara că fusese diagnosticată cu dermatomiozită, o boală inflamatorie rară, autoimună, care afectează pielea și mușchii, provocând slăbiciune musculară și erupții cutanate pe pleoape, mâini și alte zone expuse la soare. Această afecțiune necesită tratament complex, cu corticosteroizi și imunosupresoare, și poate fi asociată cu alte boli, inclusiv cancer, astfel că fostul ministru al Sănătăţii a cerut suspendarea pedepsei.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
mediafax.ro
image
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
fanatik.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
observatornews.ro
image
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un supraviețuitor a spus tot
playtech.ro
image
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Primele mărturii ale unui supraviețuitor al accidentului din Timiș. Raport INML: S-au găsit substanțe interzise în mașină și în sângele șoferului
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Guvernul pune 1.000 de lei în plus pe cuponul de pensie. Ce seniori vor primi mai mulţi bani de Paşte şi Crăciun
romaniatv.net
image
Traian Băsescu dă o lovitură statului român. Are de primit o avere
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică