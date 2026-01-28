Sorina Pintea, condamnare definitivă pentru luare de mită. Fostul ministru al Sănătății va executa 3 ani și jumătate de închisoare

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost condamnată definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, după ce, în 2025, instanţa amânase pronunţarea.

ÎCCJ a respins miercuri, 28 ianuarie, recursul fostului ministru al Sănătății Sorina Pintea, menţinând astfel condamnarea de 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită. Sentinţa este definitivă şi confirmă verdictul pronunțat anterior de Curtea de Apel Cluj, din 6 iunie 2025, închizând definitiv procedurile judiciare în acest dosar.

Sorina Pintea a fost trimisă în judecată de procurorii DNA în anul 2020, fiind acuzată că, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, ar fi pretins și primit, printr-un intermediar, sume necuvenite de la reprezentanții unei societăți comerciale.

Este vorba despre 10.000 de euro, în decembrie 2019, și 120.000 de lei, în februarie 2020, reprezentând aproximativ 7% din valoarea unui contract de achiziție publică privind „proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare bloc operator – sala de chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente” din spital, încheiat în 2019.

Iniţial, Curtea de Apel Cluj a condamnat-o, pe în 6 iunie 2025, la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată şi, de asemenea, i-a interzis să fie aleasă în funcții publice sau să ocupe funcția de manager într-un spital public pentru o perioadă de trei ani și a dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro primită ilegal.

Sorina Pintea a făcut însă recurs şi Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu cererea de recurs în casație depusă de Sorina Pintea împotriva deciziei Curții de Apel Cluj, stabilind termen de judecată pentru 26 octombrie 2025.

Pronunțarea a fost amânată, însă, de cinci ori, până la decizia finală de miercuri, 28 ianuarie 2026. Potrivit site-ului oficial al ÎCCJ, recursul în casație – o cale extraordinară de atac – a fost respins, astfel că sentința este definitivă.

Vă reamintim că, pe parcursul anchetei și al procesului, Sorina Pintea a invocat probleme medicale. La începutul anului 2020, ea declara că fusese diagnosticată cu dermatomiozită, o boală inflamatorie rară, autoimună, care afectează pielea și mușchii, provocând slăbiciune musculară și erupții cutanate pe pleoape, mâini și alte zone expuse la soare. Această afecțiune necesită tratament complex, cu corticosteroizi și imunosupresoare, și poate fi asociată cu alte boli, inclusiv cancer, astfel că fostul ministru al Sănătăţii a cerut suspendarea pedepsei.