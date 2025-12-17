search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Răzvan Cuc, surprins negociind presupusa mită într-un restaurant din Capitală: „Am înțeles că ți-a arătat de 7. Ce mi-a zis el: 7”

O înregistrare îl surprinde pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-o discuție care ar indica negocierea unei șpăgi din valoarea unui contract public, în schimbul facilitării atribuirii acestuia. Răzvan Cuc este acuzat că ar fi intervenit pe lângă directorul Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu, pentru ca un om de afaceri apropiat să obțină un acord-cadru de zeci de milioane de lei.

Răzvan Cuc ar fi intermediat discuțiile despre mită. FOTO captura video Antena 3 CNN

„Am înțeles că ți-a arătat de 7. Ce mi-a zis el: 7”, spune Răzvan Cuc în înregistrarea intrată în posesia Antena 3 CNN.

Potrivit surselor judiciare, la data de 8 octombrie 2025 a avut loc o întâlnire într-un restaurant din București între Răzvan Cuc și directorul RAR, Mihai Alecu. În cadrul discuției, fostul ministru ar fi confirmat că omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi propus directorului RAR un procent de 7% din valoarea totală a acordului-cadru, în schimbul atribuirii preferențiale a contractului către firma Euro Quip International SRL.

Sursele mai arată că Răzvan Cuc ar fi recunoscut că a intermediat aceste discuții pentru a-l ajuta pe Bușe să obțină reînnoirea contractului.

Stabilirea mitei, într-o întâlnire la domiciliul omului de afaceri

Conform surselor judiciare, pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-ar fi întâlnit la domiciliul acestuia din București, unde ar fi fost stabilit cuantumul mitei la 6% din valoarea totală a contractului. Suma ar fi urmat să fie remisă directorului RAR pentru urgentarea și îndeplinirea demersurilor necesare semnării acordului-cadru.

Anchetatorii susțin că mita nu ar fi trebuit plătită integral, ci în tranșe, la intervale de aproximativ 3–5 luni. Din discuțiile interceptate ar fi rezultat că Răzvan Cuc nu ar fi avut o implicare financiară directă, însă și-ar fi asumat rolul de susținere și intermediere, promițând că va discuta cu directorul RAR pentru a „rezolva” atribuirea contractului.

Tot surse judiciare indică faptul că fostul ministru i-ar fi garantat personal lui Mihai Alecu că Bușe este „un om de cuvânt” și că va achita procentul promis, estimat la aproximativ 30 de milioane de lei, raportat la valoarea totală a acordului-cadru.

FOTO captura video Antena 3 CNN

Declarațiile omului de afaceri în fața DNA

În fața procurorilor DNA, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, acuzat de tentativă de mituire a directorului RAR, a susținut o versiune diferită a faptelor. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Bușe a admis că a purtat discuții cu Mihai Alecu privind acordul-cadru de mentenanță și service al instalațiilor RAR, însă afirmă că directorul ar fi fost cel care i-a solicitat un procent de 6% din valoarea contractului.

Bușe susține că nu i-ar fi făcut nicio promisiune lui Mihai Alecu și că nu a dat curs presupusei solicitări de mită.

Amintim că Procurorii DNA au efectuat percheziții marți dimineață la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și la un om de afaceri, într-un dosar ce vizează infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită. Cei doi au fost reținuți.

