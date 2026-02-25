Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, pentru moștenirea de 1 milion de euro, rămâne în arest preventiv

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins miercuri, ca nefondată, contestația formulată de Amiana Păştină, femeia din Sibiu acuzată că și‑a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale. Astfel, aceasta rămâne în arest preventiv.

„Respinge contestația formulată de contestatoarea‑inculpată Păştină Amiana împotriva încheierii penale nr. 18/2026 din data de 19.02.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu în dosarul nr. 388/85/2026, pe care o menține. În temeiul art. 275 alin. 2 Cpp, obligă contestatoarea‑inculpată la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în soluția publicată pe portalul CA Alba Iulia.

Tribunalul Sibiu a admis, săptămâna trecută, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 26 februarie și până la 27 martie, pentru ambele inculpate cercetate pentru omor calificat.

Cea de-a doua inculpată, asistenta medicală implicată, nu a depus contestație împotriva deciziei Tribunalului Sibiu.

O altă persoană implicată în acest dosar, Adriana Viliginschi, este cercetată în stare de arest preventiv pentru complicitate la omor calificat.

Potrivit procurorilor, fosta iubită a lui Kreiner este acuzată că ar fi învățat-o pe Amiana Păștina (38 de ani), fiica Codruței Notar (66 de ani), să își omoare mama, pentru a pune mâna pe avere.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu

Vă reamintim că, în iunie 2024, o femeie în vârstă de 38 de ani din Sibiu și-a ucis mama. Planul a fost gândit atent, cu mult timp înainte, împreună cu o prietenă bună, care era asistentă medicală la Spitalul din Cisnădie.

Fiica victimei a procurat mai multe substanțe cu efect sedativ, pe care i le-a strecurat mamei sale în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, femeia a fost sufocată cu o pernă pentru a elimina orice șansă de supraviețuire.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

După obținerea certificatului de deces, Păștina a fugit în Dubai, unde a locuit mai bine de un an, crezând că a scăpat de anchetatori. Întoarcerea sa în România, în decembrie 2025, pentru finalizarea vânzării uneia dintre casele moștenite, a dus la descinderea polițiștilor și la reținerea sa sub acuzația de omor calificat.

Codruța Notar (victima) era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră solidă, conducând o firmă cu zeci de angajați și fiind expert contabil.