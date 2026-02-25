search
Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, pentru moștenirea de 1 milion de euro, rămâne în arest preventiv

0
0
Publicat:

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins miercuri, ca nefondată, contestația formulată de Amiana Păştină, femeia din Sibiu acuzată că și‑a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale. Astfel, aceasta rămâne în arest preventiv.

Codruța Notar a fost omorâtă de propria fiică FOTO: captură Ora de Sibiu
„Respinge contestația formulată de contestatoarea‑inculpată Păştină Amiana împotriva încheierii penale nr. 18/2026 din data de 19.02.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu în dosarul nr. 388/85/2026, pe care o menține. În temeiul art. 275 alin. 2 Cpp, obligă contestatoarea‑inculpată la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în soluția publicată pe portalul CA Alba Iulia.

Tribunalul Sibiu a admis, săptămâna trecută, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 26 februarie și până la 27 martie, pentru ambele inculpate cercetate pentru omor calificat.

Cea de-a doua inculpată, asistenta medicală implicată, nu a depus contestație împotriva deciziei Tribunalului Sibiu.

O altă persoană implicată în acest dosar, Adriana Viliginschi, este cercetată în stare de arest preventiv pentru complicitate la omor calificat

Potrivit procurorilor, fosta iubită a lui Kreiner este acuzată că ar fi învățat-o pe Amiana Păștina (38 de ani), fiica Codruței Notar (66 de ani), să își omoare mama, pentru a pune mâna pe avere. 

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat”,  se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu

Vă reamintim că, în iunie 2024, o femeie în vârstă de 38 de ani din Sibiu și-a ucis mama. Planul a fost gândit atent, cu mult timp înainte, împreună cu o prietenă bună, care era asistentă medicală la Spitalul din Cisnădie.

Fiica victimei a procurat mai multe substanțe cu efect sedativ, pe care i le-a strecurat mamei sale în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, femeia a fost sufocată cu o pernă pentru a elimina orice șansă de supraviețuire.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.  

După obținerea certificatului de deces, Păștina a fugit în Dubai, unde a locuit mai bine de un an, crezând că a scăpat de anchetatori. Întoarcerea sa în România, în decembrie 2025, pentru finalizarea vânzării uneia dintre casele moștenite, a dus la descinderea polițiștilor și la reținerea sa sub acuzația de omor calificat.

Codruța Notar (victima) era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră solidă, conducând o firmă cu zeci de angajați și fiind expert contabil. 

