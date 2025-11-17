search
Fără apă caldă și căldură la bloc? Soluții eficiente ca să treci iarna

Soluțiile pe termen scurt, mediu și lung pentru problemele în furnizarea apei calde și a căldurii sunt numeroase și pot fi adoptate ținând cont și de posibilitățile financiare. De la aeroterme, radiatoare, convertoare și centrale și până la sobe electrice, boilere, fierbătoare, covoare termice etc., toate merită analizate ca alternative.

Aparatele electrice pot fi o soluție la caloriferele reci, pe termen scurt FOTO: Shutterstock
Aparatele electrice pot fi o soluție la caloriferele reci, pe termen scurt FOTO: Shutterstock

Întreruperile dese în furnizarea apei calde și a căldurii, în zonele în care aceste utilități sunt furnizate în sistem centralizat, pot da mari bătăi de cap proprietarilor și/sau chiriașilor. Pentru o rezolvare pe termen scurt a problemei poți lua în calcul soluții care să nici nu coste foarte mult, în timp ce pentru soluțiile de durată este nevoie inclusiv de documente și aprobări care necesită timp, drumuri și costuri substanțiale (cum se întâmplă în cazul montării unei centrale termice de apartament).

Alternative pentru încălzire pe termen scurt

Sistemul centralizat are avantajele și dezavantajele sale, deși atunci când apar probleme precum întreruperile (cu atât mai mult dacă sunt dese) în furnizare abonații tind să vadă mai degrabă părțile rele. Cert este faptul că, în sezonul rece, întreruperea căldurii dă mari bătăi de cap.

Pe termen scurt, în care trebuie să asiguri căldura pentru 1-3 zile, iar șosetele, hainele și păturile groase nu mai sunt suficiente, aparatele electrice pot fi de mare ajutor.

Aerotermele electrice pot fi o alternativă. Acestea încălzesc rapid o cameră mică, dar consumă mult curent, motiv pentru care ar fi recomandat să alegi modele cu termostat și oprire automată pentru siguranță.

O altă soluție ar putea fi radiatoarele cu ulei. Pe termen mediu sunt mai economice și păstrează căldura și după oprire, fiind ideale pentru dormitor.

Tot pe termen scurt o soluție pot fi și panourile radiante cu infraroșu, dispozitive care încălzesc corpurile și pereții, nu aerul, totodată având consum rezonabil și confort termic bun. Panourile au confort termic superior, căldura radiată fiind percepută ca fiind mai naturală și mai plăcută. În plus, panourile radiante previn mișcarea aerului și a prafului, ceea ce le face o alegere bună pentru persoanele cu probleme respiratorii și/sau alergii.

Printre avantaje sunt de asemenea instalarea ușoară și flexibilă, putând fi montate pe perete sau tavan. Sunt disponibile în diverse forme, inclusiv ca panouri-tablou, iar fiecare panou poate fi controlat și independent cu un termostat, permițând încălzirea precisă doar a zonelor dorite și reducând costurile de operare. Alte avantaje: sunt silențioase, au durată lungă de viață și necesită întreținere minimă.

Printre dezavantaje trebuie însă menționat că încălzirea este localizată, astfel că dacă o persoană se mută din zona de acțiune a radiației poate simți o scădere a confortului termic. Poate de asemenea să dureze ceva timp până când toate obiectele din cameră se încălzesc și radiază suficientă căldură înapoi pentru a ridica temperatura generală a aerului din încăpere. Dacă există obiecte voluminoase care blochează calea radiației infraroșii către persoanele sau suprafețele vizate eficiența este redusă.

Sunt recomandate ca o soluție pe termen scurt sau pentru a suplimenta alte soluții de încălzire, altfel costurile cu energia electrică, astăzi deloc ieftină, pot fi considerabile.

De asemenea, atrag atenția specialiștii, panourile radiante pot să nu fie foarte eficiente în spații foarte mari, cu tavane înalte (fără o montare adecvată pe tavan) sau unde este necesară o încălzire rapidă și uniformă a întregului volum de aer. 

Păturile electrice pot fi și acestea o soluție foarte eficientă pentru noapte, în timp ce pe timpul zilei, pentru zona de birou sau de living pot fi folosite covoare electrice care și acestea se conectează la priză și încălzesc local.

Soluții de încălzire pe termen mediu

Dacă problema persistă mai multe zile la rând, o soluție pe termen mediu ar putea fi convectoarele electrice programabile. Multe modele au funcții de control prin aplicație și senzor de temperatură. Au în schimb consum mare de energie la pornire, chiar dacă termostatul ajută ulterior la menținerea ei. Există de asemenea riscul de uscare a aerului, ceea ce poate cauza disconfort dacă nu se intervine cu un umidificator. Printre dezavantaje se numără și eficiență redusă în spații mari sau slab izolate, iar asta pentru că se pierde rapid căldura generată, prin ferestre sau izolația slabă. Un alt dezavantaj este că odată oprite aparatele nu mai radiază căldură, deoarece nu stochează agent termic (cum este cazul uleiului la caloriferele electrice sau apa la caloriferele clasice), iar camera se răcește relativ repede.

Sobele electrice tip „șemineu decorativ” pot fi și acestea o soluție și sunt potrivite și pentru spații mai mari.

Pompele de căldură portabile (aer-aer) pot fi și acestea utile dacă ai balcon deschis sau fereastră unde se poate monta unitatea externă.

Tot pe termen lung poate fi utilă investiția într-un aparat de aer condiționat cu funcție inverter, care să îți asigure confortul în zilele călduroase de vară, răcind încăperile, dar și iarna, încălzindu-le. Este o soluție care presupune însă costuri pe care puține familii le pot face de pe o zi pe alta.

Tot pe termen lung este de luat în calcul îmbunătățirea izolației termice (ferestre, uși și pereți comuni). O soluție mult mai la îndemână și de pus rapid în aplicare este aplicarea foliei reflexive la geamuri, care va reduce pierderea căldurii prin ferestre.

Ce soluții ai pentru apa caldă

Cea mai rapidă soluție pentru a-ți asigura apa caldă, dacă nu ai altceva la îndemână, este să încălzești apă în oală pe aragaz. Pot fi de asemenea utile fierbătoarele electrice pentru a încălzi o cantitate mică de apă.

Investiția într-un boiler electric este o soluție pe termen mai îndelungat și-ți rezolvă problema dacă întreruperile în furnizare se tot repetă. Mai poți de asemenea să apelezi la un mini-boiler de chiuvetă, fie la baie, fie la bucătărie, care se conectează la rețeaua electrică și la cea de apă rece.

Folosirea aparatelor electrice vine la pachet și cu riscuri privitoare la siguranță pe care trebuie să le iei în calcul. Folosirea de prelungitoare cu protecție la suprasarcină, evitarea conectării mai multor aparate mari în aceeași priză și evitarea folosirii de aparate cu flacără deschisă improvizate sunt sfaturi de luat în seamă pentru a preveni producerea unui incendiu sau riscul de intoxicație. Ce puteți de asemenea să faceți este să închideți ușile camerelor nefolosite, pentru a reține căldura.

