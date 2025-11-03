search
Aproape 400 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Ce zone sunt afectate

0
0
Publicat:

Aproape 400 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură în următoarele zile, până vineri inclusiv, din cauza unor lucrări de reparații și remediere a avariilor de pe rețeaua termică primară, anunță luni Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Cele mai afectate zone sunt Mihai Bravu, Calea Vitan, Calea Văcărești și zona Spitalului Universitar.

Durata lucrărilor poate varia în funcție de complexitatea intervenției. FOTO: FB/Termeenergetica
Potrivit Termoenergetica, intervențiile sunt necesare din cauza vechimii conductelor, unele având chiar și 50 de ani de funcționare.

În Sectorul 3, în zona Șoseaua Mihai Bravu, lucrările vor afecta 5 puncte termice, echivalentul a 71 de blocuri, în intervalul 3 noiembrie, ora 09:00 – 7 noiembrie, ora 23:00. Conducta din această zonă are aproape 40 de ani de funcționare.

Tot în Sectorul 3, în perimetrul Șoseaua Mihai Bravu – Calea Vitan, vor fi oprite 12 puncte termice, care deservesc 198 de blocuri și un agent economic, în același interval orar. Conducta de aici a fost pusă în funcțiune în 1975, având o vechime de 50 de ani.

În Sectorul 4, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, precum și la racordul punctului termic „1+2 Tineretului”, vor fi realizate lucrări similare, care vor opri furnizarea căldurii și apei calde pentru 6 puncte termice, ce deservesc 129 de blocuri și doi agenți economici. Conducta are 33 de ani de funcționare.

În Sectorul 5, în zona străzii Ana Davila, lucrările vor impune oprirea furnizării agentului termic pentru trei module termice, un punct termic și Spitalul Universitar, din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00.

În Sectorul 6, se vor desfășura lucrări de reparații la racordul punctului termic „5+5A Placare”, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, între 5 noiembrie, ora 09:00, și 6 noiembrie, ora 22:00. Deși lucrările presupun oprirea temporară a furnizării agentului termic, clienții nu vor fi afectați. Conducta din această zonă a fost pusă în funcțiune în 1974, având 51 de ani de utilizare.

Echipele de intervenție ale Termoenergetica se află deja în teren și lucrează pentru remedierea avariilor. Compania precizează că durata lucrărilor poate varia în funcție de complexitatea intervenției și starea de degradare a conductelor.

București

