Facturi mai mari la căldură. Energia termică se scumpește de la 1 noiembrie. Cât vor plăti bucureștenii

Creşterea taxei de cogenerare şi a TVA pentru termoficare de la 1 noiembrie 2025 va duce la scumpirea energiei termice pe care o plătesc toţi românii care stau în blocurile conectare la reţeaua de termoficare.

Expertul în energie Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), a explicat că din 2011, românii sunt obligați să achite o „taxă” de cogenerarea de înaltă eficiență pentru fiecare kWh consumat, cu scopul finanțării construcției de noi centrale/modernizarea celor existente, care să aibă o eficiență superioară și astfel să ajungă să producă energie electrică și termică mult mai ieftină în viitor.

Taxa sau contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, este o sumă percepută clientului pe fiecare kWh de energie electrică consumată, introdusă pentru a finanța producătorii de energie care generează simultan energie electrică și termică (cogenerare), cu eficiență ridicată.

„Această schemă a fost instituită în conformitate cu directiva de eficiență energetică (Directiva 2004/8/CE, transpusă în România prin Hotărârea de Guvern nr. 1215/2009 și Ordinul ANRE nr. 107/2011), și prevedea dezvoltarea în România cu banii strânși din această taxă, de centrale de cogenerare cu randamente de 75-80%, respectiv centrale în care costurile cu combustibilul trebuia să se reducă de 2,5 ori, permițând astfel posibilitatea reală de scădere a prețului energiei electrice și energiei termice (randamentul CET-urilor românești vechi fiind estimată în unele lucrări la cca 30%)”, a explicat expertul.

Taxa de cogenerare se scumpește cu 62% la 1 noiembrie 2025

Potrivit acestuia, specularea unor articole din Directiva Europeana privind producerea de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență, a permis schimbarea scopului pentru care a fost gândită taxa de cogenerare, și a fost deturnată pentru a continua „subvenționarea mascată” a sistemului de producție a energiei termice.

„Durata inițială a schemei a fost 2011–2023 și ulterior a fost prelungită până în anul 2033. Valoarea taxei a evoluat în această perioadă urmând să atingă valoarea de 0,00136 lei/kWh începând cu 1 noiembrie 2025, când va crește cu 62% / 0,0052 lei/kWh (de la 0,0084 la 0,0136 lei/kWh)”, a explicat Chisăliță.

Din 2011 până la sfârșitul lui 2024, s-au acumulat peste 13 miliarde lei (≈ 2,6 miliarde €), bani care s-au folosit aproape exclusiv la subvenția energiei termice în 10 – 15 orașe.

Cât vor plăti bucureștenii

Duitru Chisăliță a explicat că această creștere a cuantumului taxei de cogenerare determină o creștere de 0,5% a prețului energiei electrice. Sigur această creștere a prețului energiei electrice, nu este semnificativă, dar se pune problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Munții Apuseni care nu are nici un venit, să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăiește într-un oraș cu salarii de mii de euro?

Începând cu 1 noiembrie 2025, intră în vigoare TVA redus de 11 % pentru termoficare, valabil până la 31 martie 2026. destinată încălzirii populației, școlilor, spitalelor și altor instituții publice, dar doar în perioada 1 noiembrie – 31 martie, conform Legii nr. 39/2023 și Codului Fiscal actualizat (art. 291 alin. 3 lit. n). Preţul facturat către populaţie pentru o gigacalorie (Gcal) în București de la 1 noiembrie 2025 este de 366,94 lei cu TVA.

„Astfel, în iarna 2025/2026 avem o creștere a prețului energiei termice pentru consumatorul final cu 6%, din cauza creșterii TVA de la 5 la 11%. În acest context costul mediu cu energia termică în București în lunile de iarnă 2025/2026 vor fi mai mari cu cca 24 lei/lună la o garsonieră până la 54 lei/lună la un apartament cu 4 camere”, a explicat expertul în energie.