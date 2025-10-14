Primarul interimar al Capitalei dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine: „Nu mai dăm drumul la niciun şantier”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, asigură bucureștenii că iarna aceasta va fi mai bine, întrucât „toate cele patru CET-uri vor funcţiona”.

Primarul interimar al Capitalei a fost întrebat la Europa FM dacă iarna aceasta va fi mai bine decât celalalte în privinţa apei calde şi a căldurii.

„O să fie şi este mai bine. Mă uit pe hartă şi în zona de Colentina, în zona de Tei, aveam astăzi avarii acolo, pentru că se repune în funcţie sistemul care a fost schimbat”, a spus Stelian Bujduveanu.

Primarul a anunţat că se închid aceste lucrări, scrie News.ro.

„Am dispus să nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. Vara, Bucureştiul funcţionează în două CET-uri din patru, iar pe zona de sud, unde a mai fost o avarie la final săptămânii trecute, avaria a fost datorată Elcenului, pentru că un CET din cele două a picat.

În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului complet, pentru că ne pregătim de încălzire pentru iarnă şi toate cele patru CET-uri vor funcţiona”, a dat asigurări primarul.

Potrivit lui Bujduveanu, este esenţial ca Bucureştiul să funcţioneze cu toate cele patru CET-uri la parametri maximi, pentru că o parte din bucureştieni au reclamat că nu au apă caldă, dar marea majoritate care au avut avarii au reclamat că nu este la parametrii la care trebuie să fie apa.

„Îi pot asigura pe bucureştieni că în zona de Sectorul 2, am vorbit mai întâi despre zona de Tei, Colentina, în această săptămână va fi pus în funcţie un nou sistem care nu va mai avea nicio avarie” a spus Bujduveanu.

El a mai arătat că la primăvară, când începe din nou sezonul de vară şi nu va mai fi atât de mare necesitatea de agent termic, mai ales pe partea de încălzire, vor redeschide alte şantiere.

„Avem 1.000 de kilometri de reţea principală, care este şi cea mai avariată, cele care pleacă din CET în punctele secundare şi reţeaua secundară, iar din 1.000 de kilometri, până acum, pe mandatul precedent şi actual, am reuşit să schimbăm 250 de kilometric, deci un sfert din reţea este reabilitat complet”, a mai spus Bujduveanu.

Sute de blocuri și două spitale, fără apă caldă și căldură zilele acestea

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat luni, 13 octombrie, că, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a reţelei termice primare, peste 500 de blocuri și două spitale vor rămâne temporar fără apă caldă și căldură, pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane.

Potrivit companiei, este vorba despre spitalele „Victor Babeș” și Fundeni.

„Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului «Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București»

Pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane de conducte modernizate se vor executa lucrări de racordare, de montare a vanelor și cele pentru efectuarea probelor de presiune necesare pentru integrarea acestora în sistemul centralizat de termoficare.

Aceste investiții fac parte din cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de termoficare din Capitală din ultimele decenii și urmăresc reducerea pierderilor de agent termic, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea fiabilității sistemului de alimentare centralizată”, a transmis CMTEB într-un comunicat.