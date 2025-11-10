România are a 21 cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume. Care sunt cauzele

România are a 21 cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume, potrivit unei ample analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI) în baza datelor oficiale privind prețurile energiei electrice din 144 de țări.

O statistică realizate de Asociația Energia Inteligentă, care reunește prețul energiei electrice pentru populație în 144 de țări plasează România pe locul 21 la cea mai scumpă energie electrică din lume. România are o energie mai scumpă de 70 de ori decât cea mai ieftină energie electrică din lume (cea care se vinde populației în Iran) și de 58 de ori mai ieftină decât energia electrică pentru popualație cel mai scump vândută în lume în Insulele Bermude.

Prețul ridicat al energiei electrice în România este cauzat de o combinație de factori interni și externi, principalele motive fiind:

Cauze interne

- capacități de producţie insuficiente sau neoptime. În România există perioade în care producţia internă nu acoperă cererea, ceea ce duce la importuri scumpe. Pierderile în sistemele de transport și distribuţie sunt foarte mari — în unele zone ajungândpână la ~20%.

- costuri legate de politici, reglementări şi infrastructură. Costul certificatelor de emisii de CO₂ („EU Emissions Trading System”) a crescut, ceea ce creşte costul producerii energiei din surse fosile. Măsurile de tranziţie către regenerabile implică investiţii mari, iar unele tehnologii regenerabile sunt mai greu de echilibrat fiind puternic dependente de vreme.

- exporturi de energie în momente în care cererea este foarte mică, la fel ca și prețurile și necesitatea de importuri de energie când cererea este foarte mare cu prețuri foarte mari.

- variaţii mari ale producţiei din hidro, eolian sau solar (ex: secetă, vânt slab) care afectează suplinirea cu energie din surse fosile şi cresc costurile marginale de producţie.

- creșterea excesivă a taxelor, accizelor în ultimii ani

Cauze externe

creșterea masivă a cererii de energie în zona Sud Est Europeană urmare a deteriorării infrastructurii energetice din Ucraina și a lipsei combustibilului necesar producerii de energie electrică în Republica Moldova.

zona Est – Europeană, inclusiv România are capacităţi de interconexiune cu pieţele Vest-Europene limitate, ceea ce face ca cererea mare de energie din anumite momente în această zonă să nu poată fu acoperite cu energia ieftină și în exces din Vestul Europei, fapt care determină creșteri importante de preț.

creşterea preţului gazelor naturale şi a altor combustibili la nivel european, ceea ce a făcut ca prețul energiei electrice să crească urmare a creșterii costului marginal al producţiei.

creşterea cererii globale de energie la anumite momente din zi determinate de variabilitatea producţiei regenerabile (din cauza vremii, condiţiilor hidro etc).

impactul războiului din Ucraina asupra lanţurilor de aprovizionare cu combustibili şi asupra pieţelor energetice.

Consecințele acestor prețuri mari la energia electrică