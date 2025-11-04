Cât vor plăti locuitorii Capitalei pentru energia termică livrată centralizat în iarna 2025-2026

Prețul pe care îl vor plăti bucureștenii pentru căldura livrată în apartamentele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare este în plin proces de stabilire, după ce a trecut, recent, de decizia de la cel mai înalt nivel al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Prima decizie care stă la baza prețului din factura la căldură a bucureștenilor, pentru sezonul rece care a început la 1 noiembrie și până în vara anului viitor, a fost luată la finalul lunii trecute de responsabilii ANRE, iar în această etapă, nivelul aprobat este sub cel anterior, arată informațiile Mediafax.

„Atât valorile bonusurilor de referinţă cât şi preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 63/2025, sunt mai mici decât cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 24/2025, excepţie făcând valorile aprobate pentru centralele care utilizează combustibil solid”, au transmis oficialii ANRE, la solicitarea reporterului Mediafax.

Preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 64/2025, stau la baza determinări preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2025 și semestrul I al anului 2026.

Deciziile, pe baza solicitărilor producărilor, în acest caz, al companiei Electrocentrale București (ELCEN), au fost aprobate în şedinţa Comitetului de Reglementar al ANRE din data de 24 octombrie.

Potrivit procedurii, preţurile reglementate aprobate sunt pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte şi destinată SACET, în perioada noiembrie – decembrie 2025 și în anul 2026, din centrale de cogenerare care au accesat schema de sprijin de tip bonus şi din centrale de cogenerare care nu au accesat această schemă de sprijin, respectiv preţul de producere.

Evoluția prețurilor reglementate

Preţurile reglementate aprobate sunt pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte şi destinată SACET, din centralele CET București Sud, CET București Vest, CET Progresu și CET Grozăvești aparținând ELCEN, sunt:

În noiembrie 2025 – martie 2026:

De 290,20 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici

De 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici

Din 1 aprilie, prețul reglementat aprobat este de 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Aceste prețuri sunt sub nivel aprobat în deciziile ANRE anterioare:

În noiembrie 2023 – martie 2024:

De 341,89 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici

De 483,21 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici

Din aprilie – iunie 2024, de 483,21 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Din iulie – octombrie 2024, de 310,78 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

În noiembrie 2024 – martie 2025:

De 278,51 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici

De 323,18 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici

Din aprilie – iunie 2025, de 338,56 lei /MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Din iulie – octombrie 2025, de 368,60 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Cum se stabilește prețul final

Prețul final al gigacaloriei va fi decis după ce va fi dezbătut – luând în calcul și componentele de transport și distribuție – și aprobat la nivelul administrației locale.

„Aceste preţuri nu sunt preţuri local finale aplicabile consumatorilor de energie termică alimentaţi din SACET cu apă fierbinte. Pe baza acestor preţuri, a tarifelor de transport, a celor de distribuţie şi furnizare energie termică se determină preţul local pentru energia termică, preţ care trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Local respectiv. De asemenea, tot prin hotărâre, Consiliului Local stabileşte şi nivelul subvenţiei acordate consumatorilor de energie termică de tip populaţie. Astfel, preţul de facturare a energiei termice către populaţie este suma dintre preţul de producere şi tarifele menţionate mai sus, din care se scade subvenţia acordată de consilul Local respectiv, dacă acesta acordă o asemenea subvenţie”, au explicat oficialii ANRE, pentru Mediafax