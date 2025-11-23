Extrageri loto duminică, 23 noiembrie. Report de peste 39,55 milioane de lei la Joker categoria I

Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 69.700 de lei.