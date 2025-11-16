Trageri Loto duminică, 16 noiembrie. Noi trageri la 6/49, Joker, 5/40 și jocurile Noroc, cu premii consistente

Duminică, 16 noiembrie, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile vin la o săptămână după ce marele premiu de aproape 10 milioane de euro de la Loto 6/49 a fost câștigat.

Rezultate Loto duminică, 16 noiembrie 2025:

Numerele vor fi completate în jurul orei 18.30, după extragerea oficială.

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile de astăzi

Potrivit Loteriei Române, premiile rămase în joc sunt considerabile, în special la Joker și Noroc.

Loto 6/49 – Categoria I: report de peste 655.600 lei (aproximativ 129.000 euro).

Noroc – Report cumulat de peste 4,07 milioane lei (peste 801.700 euro).

Joker – Categoria I: report de peste 38,56 milioane lei (peste 7,58 milioane euro).

Categoria II: report de peste 93.500 lei.

Noroc Plus – Categoria I: report de peste 143.000 lei (aproximativ 28.100 euro).

Loto 5/40 – Categoria I: report de peste 310.000 lei (aproximativ 61.000 euro).

Super Noroc – Categoria I: report de peste 52.300 lei.

Joi, 13 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.