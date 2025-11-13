Noi trageri loto joi, 13 noiembrie. Report de aproape 7,5 milioane de euro la Joker

Joi, 13 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 13 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Fond de câștiguri, suplimentat la 6/49

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9 noiembrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13 noiembrie.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 787.100 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,13 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 110.200 de lei (peste 21.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 41.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 52.000 de lei.

Marele premiu la 6/49, câștigat la tragerile de duminică

La tragerea Noroc de duminică, 9 noiembrie, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 60.352,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Sibiu. La tragerea Joker de duminică, 9 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 241.000,91 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Dej.

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro și a fost completat cu o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă Noroc.

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.