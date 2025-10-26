Extrageri loto, duminică 26 octombrie. Report de peste 8 milioane de euro la 6/49, categoria I

Duminică, 26 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Rezultatele tragerilor din 26 octombrie:

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 21.300 de lei.

La tragerea Joker, de joi, 23 octombrie, s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro. La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 135.121,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cisnădie.