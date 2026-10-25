 Extrageri loto de duminică, 25 octombrie. Loteria Română anunță că fondul de câștiguri a fost suplimentat cu 500.000 de lei | adevarul.ro
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Extrageri loto de duminică, 25 octombrie. Loteria Română anunță că fondul de câștiguri a fost suplimentat cu 500.000 de lei

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Noi trageri loto sunt programate duminică, după ce, la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 23.100 de câştiguri, în valoare totală de 19,78 milioane de lei.  

Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Foto: Profimedia

Numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 25 octombrie:

Loto 6/49: 

 Joker: 

Noroc:

Loto 5/40: 

Noroc Plus: 

Super Noroc: 

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, după ce joi a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, fondul de câștiguri pentru categoria I va fi suplimentat cu 500.000 de lei la tragerea de duminică.

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la 1,51 milioane de lei, echivalentul a peste 283.000 de euro. La Joker, premiul de categoria I are un report de 460.900 de lei, adică peste 86.100 de euro, în timp ce la categoria a II-a suma acumulată depășește 289.700 de lei.

Pentru Loto 5/40, reportul la categoria a II-a este de 39.300 de lei, iar la Super Noroc, suma cumulată pusă în joc se ridică la 68.700 de lei.

Loteria Română a anunțat că premiul de categoria I la Loto 6/49, câștigat la extragerea de joi, a fost în valoare de 17.760.754,40 de lei, adică peste 3,32 milioane de euro. Biletul câștigător a fost cumpărat prin aplicația mobilă AmParcat.ro și a inclus trei variante simple, costul total fiind de 24,50 lei. Este al treilea premiu de categoria I câștigat la Loto 6/49 în cursul acestui an.

Tot la extragerea de joi, un jucător a câștigat premiul de categoria I la Loto 5/40, în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma joc-loto.loto.ro.

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