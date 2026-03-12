Explozie de concedii medicale la Primăria Sectorului 2 după reorganizare. Amenzi de 128.000 de lei pentru nereguli

Numărul concediilor medicale acordate angajaților Primăriei Sectorului 2 a crescut semnificativ după reorganizarea instituției din vara anului 2025. Situația a determinat declanșarea unor controale privind modul de eliberare a certificatelor medicale.





Potrivit unui comunicat transmis joi de Primăria Sectorului 2, verificările au scos la iveală 22 de situații de abateri în procedura de acordare a concediilor medicale. În urma acestora au fost aplicate 11 avertismente și 15 amenzi.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în cazul unor case de asigurări de sănătate. Astfel, CAS Argeș a primit un avertisment, CAS Călărași – trei avertismente, fără sancțiuni financiare, iar CAS Ilfov a fost sancționată cu șapte avertismente și cinci amenzi, în valoare totală de 38.000 de lei. În cazul CAS Municipiul București au fost aplicate nouă amenzi, însumând 84.000 de lei, în timp ce CASA OPSNAJ a primit o amendă de 6.000 de lei.

Raportul rezultat în urma controalelor arată că cele mai frecvente abateri au fost legate de lipsa adeverinței de salariat sau prezentarea acesteia într-o formă neconformă, eliberarea adeverințelor după acordarea concediului medical ori utilizarea unor documente care nu erau valabile la momentul emiterii certificatului, potrivit Agerpres.

De asemenea, inspectorii au identificat cazuri în care nu erau menționate regimul igieno-dietetic și indicațiile terapeutice în documentația medicală, precum și neconcordanțe între evidența primară a cabinetelor medicale și certificatele de concediu medical eliberate. Au fost semnalate și situații de nerespectare a prevederilor legale privind data acordării concediului medical.

În raport apar și cazuri punctuale, precum nepropunerea pensionării unui pacient la expirarea perioadei maxime de concediu medical sau eliberarea necorespunzătoare a unor certificate medicale.

Verificările au fost solicitate de Primăria Sectorului 2 după reorganizarea aparatului administrativ din luna iunie 2025, când autoritățile au observat o creștere semnificativă a numărului de concedii medicale.

Doar în luna iulie 2025 au fost acordate 113 astfel de concedii, cu aproximativ 50% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent.

În total, acestea au însumat 1.142 de zile de absență și au generat cheltuieli suplimentare de aproximativ 250.000 de lei din bugetul local.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 2 susțin că demersul nu a avut ca scop sancționarea persoanelor care au nevoie reală de concediu medical, ci verificarea modului în care sunt utilizate fondurile publice.