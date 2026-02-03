Pacienții cu boli cronice nu au mai fost scutiți de neplata primei zile de concediu medical, așa cum se așteptau după discuția cu ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete spune că se lucrează la o astfel de măsură, prin modificarea codurilor de boală. Până atunci, indiferent de afecțiune, toți cei care își iau medical vor afea de suferit financiar. ,,Am ajuns în situația în care vrem să eliminăm concediile fictive, dar de fapt îi afectăm pe cei care nu își iau concedii fictive", spune Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC). Asociațiile de pacienți au lansat și o petiție și, împreună cu sindicatul Cartel Alfa, s-au adresat și Avocatului Poporului.

Pacienții se simt nedreptățiți

,,Noi ne așteptam ca de la 1 februarie să apară și niște modificări la această ordonanță, și anume ca anumite categorii care merg la medic pentru că trebuie să se prezinte la tratament, la monitorizare sau la investigații să fie cumva exceptate, pentru că nu sunt persoane care își iau concedii medicale fictive, sunt persoane bolnave, care chiar au nevoie de sprijin și de ajutor. Nu s-a întâmplat. Este dezamăgitor că a venit această modificare și îi taxează mai mult pe cei care sunt angajați, își plătesc taxele și atunci când au nevoie de sprijin se pare că nu îl pot avea", spune Radu Gănescu, președintele COPAC.

,,Până la urmă pacienții se duc lunar sau o dată la două, trei luni la spital pentru că așa e protocolul, trebuie să vină, să fie urmăriți, să li se dea tratamentul, nu e o plăcere, nu e dorință a pacientului medical să își ia concediu medical, e o nevoie. Trebuie cumva să găsim soluții în perioada următoare", continuă acesta.

Reprezentantul pacienților enumeră și două mari dezamăgiri care au apărut odată cu ordonanța care prevede că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită:

,,Dezamăgitor e că a apărut această situație în perioada Revelionului, când s-a dat ordonanța. Nu a fost cumva o discuție în prealabil, pentru a putea clarifica lucrurile înainte. Iar al doilea lucru - care este la fel de dezamăgitor - e că am ajuns în situația în care vrem să eliminăm concediile fictive, dar de fapt îi afectăm pe cei care nu își iau concedii fictive. Pacientul se duce la spital în timpul săptămânii pentru că atunci este medicul la unitatea sanitară".

Ministrul Sănătății spune că vor fi modifcate codurile de boală

Alexandru Rogobete, ministrul Sănății, a declarat că se lucrează la regândirea codurilor de boală, în așa fel încât pacienții cronici să poată fi exceptați de la nouă măsură.

,,De exemplu, codul 01 înseamnă boală obişnuită, dar imaginaţi-vă că în acest cod 01 de boală obişnuită apar şi bolile rare, care de fapt nu sunt boli obişnuite. Şi atunci am convenit împreună cu echipa din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu sugestiile venite de la asociaţiile de pacienţi, să regândim şi să reclasificăm codurile de boală. Nu va fi o muncă care va dura foarte mult, pentru că discutăm aici de 14 sau 16 coduri de boală. Odată cu regândirea şi restabilirea codurilor de boală, pentru noile coduri de boală şi de încadrarea patologiilor, cu siguranţă că vor putea fi făcute excepţii. Şi o idee cu care eu am venit şi asociaţiile de pacienţi au agreat-o, ar fi ca pentru concediile medicale repetitive, pentru acelaşi cod de boală, vă dau un exemplu, pentru un pacient oncologic care are nevoie de radioterapie, este evident că tot la o perioadă de câteva zile sau la câteva săptămâni are nevoie de acel concediu medical, pentru radioterapie, acolo nu există niciun dubiu. E doar un exemplu, sigur că se poate aplica pentru mai multe alte patologii şi, pe acest principiu, se vor construi normele de aplicare. Ele sunt într-o oarecare măsură deja construite, le vom pune în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate de mult din inechităţi”, a spus Alexandru Rogobete.

Asociațiile de pacienți speră acum ca modificarea să fie făcută mai rapid.

,,Am înțeles că va fi gata în 30 de zile, adică în luna februarie s-ar lucra la ele, s-ar pune în transparență și probabil să intre în vigoare de la 1 martie. Speranța noastră este să fie cât mai repede! Dar depinde de cum lucrează autoritățile", spune Radu Gănescu.

Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) completează:

,,Așteptăm sa vedem materialul care va fi postat in transparență decizională ca să ne asiguram că sunt protejați TOȚI bolnavii cronici".

Întrebată dacă lucrurile se puteau face și alftel, reprezentanta asociației de pacienți spune:

,,Da, să nu se adopte această măsură. Pentru abuzuri sa dezvolte autoritățile aplicații, AI care sa le identifice si sa nu pedepsească la grămadă toți oamenii cinstiți care se îmbolnăvesc și au nevoie de sprijin. Acum daca faci gripă, prima zi de concediu medical este neplătită, iar pentru următoarele 7 zile primești 55% din salariu si care ți se oprește 10% contribuția pentru sănătate. Nu așa arată sprijinul pentru oamenii in nevoie".

De altfel, adaugă Rozalina Lăpădatu, APAA a trimis încă din iulie, anul trecut, un memoriu prin care atrăgea atenția asupra necesității modificării codurilor, atât către CNAS, cât și către Ministerul Sănătății.

Petiție online: ,,Pacienții cronici nu trebuie pedepsiți pentru că aleg să muncească"

Asociațiile de pacienți sunt decise să nu renunțe până când cei diagnosticați cu boli cronice nu vor exceptați de la neplata primei zile de concediu:

,,Ne-am organizat, am lansat o petiție publică, am ieșit public cu declarații, s-a transmis o scrisoare deschisă catre Avocatul Poporului. Vom continua presiunile asupra Ministerului Sănătății si a Guvernului pana cand se va lua o decizie care sa fie de folos bolnavilor cronici", subliniază Rozalina Lăpădatu.

,,Inclusiv dacă va fi făcută o contestație la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului, tot va însemna timp. Și va însemna persoane afectate până ce se găsesc soluții la rezolvarea problemei", spune și Radu Gănescu.

Potrivit petiției lansate de asociații, pentru pacienții cronici, care urmează tratamente recurente în spital (spitalizare de zi, terapii biologice, chimioterapie, monitorizări obligatorii), neplata primei zile de concediu medical înseamnă între 15 și 60 de zile neplătite anual — echivalentul a până la două salarii pierdute pe an.

Ordonanța de la care a pornit totul

Ordonanța de urgență care stabilește noua metodă de plată a concediilor medicale, dar și mecanisme de control pentru certificatele fictive, a fost adoptată de Guvern pe 30 decembrie.

Măsura neplătiții primei zile de concediu medical este temporară și are o durată de aproape doi ani: între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.

În ceea ce privește certificatele fictive, ordonanța prevede un mecanism de control exercitat de Casele de Asigurări de Sănătate. Verificările pot fi inițiate din oficiu sau la solicitarea angajatorului și vizează analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical.