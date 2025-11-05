Exclusiv Lecțiile tragediei din Rahova. Rareș Hopincă la Interviurile Adevărul: „În domeniile de risc nu mai merge cu «lasă că merge și așa»”

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a fost invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre lecțiile care pot fi învățate în urma tragediei din Rahova.

Întrebat miercuri, în cadrul unui interviu acordat Adevărul, Rareș Hopincă a fost întrebat despre ce ar putea face primarii de sector pentru a evita un caz similar ca cel al exploziei din Rahova.

"Cred că toate instituțiile publice și private, pentru că este o culpă comună, trebuie să fie solidare cu victimele. În ceea ce privește abordarea la nivel de sector, noi nefiind organ de reglementare, noi putem doar să acționăm proactiv și să urgentăm intervenții și să urmărim dacă se fac", a spus acesta.

Edilul a susținut, totodată, că sunt mai multe lecții pe care oficialii le pot învăța în urma acestei tragedii.

"Tragedia din Rahova ne dă două lecții: prima ar fi că în domeniile de risc nu poate să meargă pe principiul merge și așa, pentru că dacă operatorii care au fost chemați înainte de explozie și-ar fi făcut treaba bine, poate că deflagrația nu s-ar mai fi întâmplat. Iar doi, și statul trebuie să își exercite rolul de control", a spus edilul.

El a adăugat: "E o culpă evident comună și trebuie în mod urgent să avem un plan de măsuri, concret, de verificare."

În ceea ce privește asigurările, edilul a spus: "O campanie de informare poate fi de folos, trebuie construită și din partea pieței încrederea în acest mecanism. Dacă oamenii se asigură și sunt puși în fața unei situații în care compania de asigurări caută pretexte, apare o criză de încredere."

În data de 17 octombrie 2025, o explozie produsă la un bloc situat în cartierul Rahova a cauzat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. În urma tragediei, un angajat Distrigaz și doi salariați ai firmei care venise să facă verificări la blocul din Rahova, au fost arestați.