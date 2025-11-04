search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Distrigaz Sud Rețele începe lucrările pentru refacerea conductei de gaze și reluarea alimentării în blocurile afectate de explozia din Rahova

Publicat:

Echipele Distrigaz Sud Rețele vor începe marți săpăturile pentru refacerea conductei de distribuție a gazelor naturale și reluarea alimentării pentru trei scări de bloc de pe strada Vicina, sector 5, unde pe 17 octombrie a avut loc o explozie soldată cu trei morți și 15 răniți.

Explozia a fost soldată cu trei morți și 15 răniți. FOTO: Profimedia
Explozia a fost soldată cu trei morți și 15 răniți. FOTO: Profimedia

Compania precizează că alimentarea cu gaze va fi reluată doar după ce firme autorizate ANRE, contractate de clienți, vor verifica instalațiile din apartamente și vor certifica că acestea funcționează în siguranță. Pentru ceilalți consumatori din ansamblul afectat, alimentarea va rămâne sistată.

Conform aprobării nr. 20/29.10.2025, emisă de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, autoritățile au permis desfășurarea lucrărilor aferente Etapei a III-a a planului tehnic de măsuri propus de Distrigaz Sud Rețele. Astfel, începând cu 4 noiembrie 2025, echipele vor demara săpăturile pentru reîntregirea tronsonului de conductă și reluarea alimentării cu gaze pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 și 3, strada Vicina nr. 3.

După finalizarea lucrărilor, operatorii autorizați ANRE vor verifica instalațiile din apartamente, iar reluarea alimentării va fi posibilă numai pe baza documentelor care atestă funcționarea în siguranță.

Pe întreaga durată a lucrărilor, echipele Distrigaz Sud Rețele vor fi prezente la fața locului pentru a asigura siguranța și o comunicare eficientă cu autoritățile.

În continuare, pentru locatarii blocurilor nr. 32, scările 1 și 2 de pe strada Vicina, blocul nr. 30A de pe Calea Rahovei nr. 317 și blocul nr. 30, scările 1 și 2, de pe Calea Rahovei nr. 319, alimentarea cu gaze va rămâne sistată.

Explozia din 17 octombrie a afectat 1.086 de clienți casnici. Reluarea alimentării se face etapizat, doar pentru locuințele care îndeplinesc condițiile de siguranță, iar în cazurile în care au fost detectate pierderi de gaze, alimentarea nu a putut fi reluată.

De asemenea, locatarii au fost autorizați să revină în imobilele sigure pentru locuit. „Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri, accesul locatarilor este permis, însă fiecare apartament va fi expertizat de ISC”, a declarat un reprezentant al Poliției Române.

București

