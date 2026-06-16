Video Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”

O tânără mamă povestește pe rețelele de socializare experiența de coșmar prin care a trecut după ce s-a angajat cameristă la un hotel. Ioana Buta afirmă că a lucrat aproape o lună fără contract de muncă și că a fost umilită și insultată atunci când a cerut plata promisă pentru munca depusă.

Tânăra mamă susține că totul a început după ce a văzut un anunț într-un grup dedicat mamelor, unde se căuta personal pentru un hotel. „O fată a postat pe grupul de mămici că se caută o cameristă. Am vorbit cu ea. A zis că da. Am fost la hotel, acolo era Naser. El angaja. Mi-a spus că angajează cu contract de muncă. Am zis ok, chiar asta îmi doream. Salariul era 3.000 de lei, cu contract de muncă. Mi-a spus că dacă îl ajut cu deschiderea, dacă îl ajut să fac curat în bar și bucătărie, o să-mi dea și un surplus. Așa am făcut”, povestește Ioana Buda.

Doar că promisiunile făcute la început de patronul turc nu au fost deloc respectate. „Pe lângă faptul că faci toată munca de la zero, atunci când îți ceri drepturile să fii plătit, nu ești. De ieri plâng”, afirmă ea, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

Ioana Buta spune că a lucrat aproape o lună la hotel, însă a aflat ulterior că documentele de angajare nu au fost întocmite. „Am lucrat aproape o lună la un hotel ca și cameristă. La început mi s-a spus că am contract de muncă făcut, iar mai târziu mi s-a spus contrariul, că de fapt nu era făcut încă pentru că «nu s-a deschis». În tot acest timp însă veneau oameni cazați, iar eu făceam curățenie în camere după plecarea lor și îmi făceam munca zilnic”, susține aceasta.

„Am muncit până nu-mi mai simțeam picioarele”

În perioadele în care hotelul nu avea suficienți clienți, patronul turc a trimis-o să lucreze la amenajarea unei șaormerii care urma să fie deschisă. „Pentru că nu mai erau mereu clienți la hotel, s-a gândit să mă trimită la o șaormerie a unui prieten de-al lui care urma să se deschidă”, afirmă Ioana Buta.

Tânăra mamă descrie munca prestată acolo ca fiind una extrem de grea.

„Am mers acolo și am făcut curățenie grea aproape singură. Localul era într-o stare foarte rea: băi murdare, faianță îmbâcsită, hotă plină de ulei, burlane de curățat, gresie frecată ore întregi. Am muncit până nu-mi mai simțeam picioarele și spatele, tremuram de oboseală și de multe ori stăteam nemâncată. (...)Problema care m-a afectat cel mai mult a fost că pentru cele trei zile în care am muncit extrem de greu la șaormeria prietenului lui nu am primit nimic în plus, deși nu era munca pentru care fusesem angajată”, povestește ea.

Sechestrată şi bătută de concubinul care a acuzat-o că se prostituează: „Nu mai da!“. Mama femeii, forţată să spună că e proxeneta fiicei

Pe lângă volumul mare de muncă, aceasta spune că s-a confruntat și cu un comportament pe care îl descrie drept umilitor din partea patronului. „Naser avea un comportament care mă făcea să mă simt umilită și lipsită de respect. Când dădeam cu mătura, venea în spatele meu și arunca scrum de țigară pe jos. Chiar și când spălam pe jos, călca intenționat unde era curat. (...) Când am cerut un plus de bani pentru toată munca făcută acolo, patronul a început să urle la mine și să spună că «m-a adus aici să muncesc», pentru că la hotel nu mai erau clienți. Eu consider că nu a fost corect față de mine și față de munca depusă”, afirmă femeia.

„M-am simțit în nesiguranță”

Ioana Buta spune că situația a devenit atât de tensionată, iar la un moment dat s-a simțit în pericol și a fost nevoită să își cheme partenerul. „Chiar și de față cu el am fost jignită, insultată și făcută «țigancă». Înainte să ajungă partenerul meu, pentru siguranța mea am început să filmez când patronul se apropia agresiv de mine”, susține aceasta.

„În videoclip nu se aude tot clar din cauza zgomotului aparatelor, dar l-am filmat pentru siguranța mea în momentul în care țipa la mine și se apropia agresiv”, spune ea.

„A fost groaznic. Nu recomand nimănui”

„Am plâns încontinuu pentru că am simțit că munca mea nu a fost apreciată deloc și că am fost tratată cu bătaie de joc după tot efortul depus. (...)Pentru 21 de zile de muncă am primit 1.900 de lei, iar pe 18 iunie urma să fac o lună completă de muncă”, relatează ea.

Ioana transmite și un mesaj de avertizare pentru alte femei aflate în căutarea unui loc de muncă. „A fost groaznic, nu mai vreau să aud de el. Nu recomand la nimeni să meargă la el. Pe mine m-a afectat foarte mult. Uneori simt că nu mai pot. Postez asta pentru că nimeni nu merită să fie tratat astfel după ce muncește cinstit”, susține tânăra.

În scurt timp, postarea Ioanei a devenit virală pe rețelele de socializare, unde a strâns mii de reacții, comentarii și distribuiri în doar câteva ore.

Numeroase persioane și-au exprimat solidaritatea față de tânăra mamă, condamnând modul în care aceasta a fost tratată și încurajând-o să își caute dreptatea pe căi legale.