search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Video Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O tânără mamă povestește pe rețelele de socializare experiența de coșmar prin care a trecut după ce s-a angajat cameristă la un hotel. Ioana Buta afirmă că a lucrat aproape o lună fără contract de muncă și că a fost umilită și insultată atunci când a cerut plata promisă pentru munca depusă.

Tânăra a povestit pe rețele de socializare experiența ei la locul de muncă Foto: captură video
Tânăra a povestit pe rețele de socializare experiența ei la locul de muncă Foto: captură video

Tânăra mamă susține că totul a început după ce a văzut un anunț într-un grup dedicat mamelor, unde se căuta personal pentru un hotel. „O fată a postat pe grupul de mămici că se caută o cameristă. Am vorbit cu ea. A zis că da. Am fost la hotel, acolo era Naser. El angaja. Mi-a spus că angajează cu contract de muncă. Am zis ok, chiar asta îmi doream. Salariul era 3.000 de lei, cu contract de muncă. Mi-a spus că dacă îl ajut cu deschiderea, dacă îl ajut să fac curat în bar și bucătărie, o să-mi dea și un surplus. Așa am făcut”, povestește Ioana Buda.

Doar că promisiunile făcute la început de patronul turc nu au fost deloc respectate. „Pe lângă faptul că faci toată munca de la zero, atunci când îți ceri drepturile să fii plătit, nu ești. De ieri plâng”, afirmă ea, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook. 

Ioana Buta spune că a lucrat aproape o lună la hotel, însă a aflat ulterior că documentele de angajare nu au fost întocmite. „Am lucrat aproape o lună la un hotel ca și cameristă. La început mi s-a spus că am contract de muncă făcut, iar mai târziu mi s-a spus contrariul, că de fapt nu era făcut încă pentru că «nu s-a deschis». În tot acest timp însă veneau oameni cazați, iar eu făceam curățenie în camere după plecarea lor și îmi făceam munca zilnic”, susține aceasta. 

„Am muncit până nu-mi mai simțeam picioarele”

În perioadele în care hotelul nu avea suficienți clienți, patronul turc a trimis-o să lucreze la amenajarea unei șaormerii care urma să fie deschisă. „Pentru că nu mai erau mereu clienți la hotel, s-a gândit să mă trimită la o șaormerie a unui prieten de-al lui care urma să se deschidă”, afirmă Ioana Buta.

Tânăra mamă descrie munca prestată acolo ca fiind una extrem de grea. 

 „Am mers acolo și am făcut curățenie grea aproape singură. Localul era într-o stare foarte rea: băi murdare, faianță îmbâcsită, hotă plină de ulei, burlane de curățat, gresie frecată ore întregi. Am muncit până nu-mi mai simțeam picioarele și spatele, tremuram de oboseală și de multe ori stăteam nemâncată. (...)Problema care m-a afectat cel mai mult a fost că pentru cele trei zile în care am muncit extrem de greu la șaormeria prietenului lui nu am primit nimic în plus, deși nu era munca pentru care fusesem angajată”, povestește ea.

Sechestrată şi bătută de concubinul care a acuzat-o că se prostituează: „Nu mai da!“. Mama femeii, forţată să spună că e proxeneta fiicei

 Pe lângă volumul mare de muncă, aceasta spune că s-a confruntat și cu un comportament pe care îl descrie drept umilitor din partea patronului. „Naser avea un comportament care mă făcea să mă simt umilită și lipsită de respect. Când dădeam cu mătura, venea în spatele meu și arunca scrum de țigară pe jos. Chiar și când spălam pe jos, călca intenționat unde era curat. (...) Când am cerut un plus de bani pentru toată munca făcută acolo, patronul a început să urle la mine și să spună că «m-a adus aici să muncesc», pentru că la hotel nu mai erau clienți. Eu consider că nu a fost corect față de mine și față de munca depusă”, afirmă femeia.

„M-am simțit în nesiguranță”

Ioana Buta spune că situația a devenit atât de tensionată, iar la un moment dat s-a simțit în pericol și a fost nevoită să își cheme partenerul. „Chiar și de față cu el am fost jignită, insultată și făcută «țigancă». Înainte să ajungă partenerul meu, pentru siguranța mea am început să filmez când patronul se apropia agresiv de mine”, susține aceasta.

În videoclip nu se aude tot clar din cauza zgomotului aparatelor, dar l-am filmat pentru siguranța mea în momentul în care țipa la mine și se apropia agresiv”, spune ea.

„A fost groaznic. Nu recomand nimănui”

„Am plâns încontinuu pentru că am simțit că munca mea nu a fost apreciată deloc și că am fost tratată cu bătaie de joc după tot efortul depus. (...)Pentru 21 de zile de muncă am primit 1.900 de lei, iar pe 18 iunie urma să fac o lună completă de muncă”, relatează ea.  

Ioana transmite și un mesaj de avertizare pentru alte femei aflate în căutarea unui loc de muncă. „A fost groaznic, nu mai vreau să aud de el. Nu recomand la nimeni să meargă la el. Pe mine m-a afectat foarte mult. Uneori simt că nu mai pot. Postez asta pentru că nimeni nu merită să fie tratat astfel după ce muncește cinstit”, susține tânăra.

În scurt timp, postarea Ioanei a devenit virală pe rețelele de socializare, unde a strâns mii de reacții, comentarii și distribuiri în doar câteva ore.

Numeroase persioane și-au exprimat solidaritatea față de tânăra mamă, condamnând modul în care aceasta a fost tratată și încurajând-o să își caute dreptatea pe căi legale. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
Bilanț la 1 an de mandat prezidențial. Președintele Poloniei este văzut ca un reformator, președintele României ca un „trădător” de foștii susținători și este amenințat cu suspendarea
gandul.ro
image
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
mediafax.ro
image
David Beckham, alături de cea mai bogată femeie din România. Ce lovitură a dat celebrul fotbalist 
fanatik.ro
image
Cronica unui alt puci ratat. Cum s-a dezumflat planul Veștea-premier, care ar fi trebuit să stârnească revolta anti-Bolojan în PNL
libertatea.ro
image
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
De ce să rostogolești o sticlă de apă pe sub patul din hotel. Trucul inedit dezvăluit de o însoțitoare de zbor
click.ro
image
Mihai Gâdea: Bătălia din culise, mai dură decât cea pe care o vedem. De ce va trece Guvernul Veștea, iar PNL se va rupe în două
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Adrian Veştea, la Observator: "Nu am o listă de miniştri". Ce spune despre relaţia cu Nicuşor Dan
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Pentru care perioade NU se dau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Şoferii care sunt scutiţi de taxa de pod Giurgiu-Ruse, în 2026. Noile categorii anunţate de Ministerul Transporturilor
playtech.ro
image
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Neverosimil! A marcat pentru Iran în SUA și ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Un mister despre mersul nostru. Milioane de oameni merg invers acelor de ceasornic când se deplasează pe jos, iar motivul este neclar
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine este soția lui Adrian Veștea. Anca ocupă o funcție importantă la stat. Au împreună doi băieți, unul absolvent de liceul, iar altul student la Fizică, la Măgurele
romaniatv.net
image
Românii vor fi urmăriți direct de ANAF. Baze de date la dispoziția Fiscului
mediaflux.ro
image
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
click.ro
image
Familia Mirelei Vaida s-a mărit. Copiii vedetei, în culmea fericirii: „Tot ce-mi lipsea, vreți să vă mint?”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
familia Beckham foto jpg
A încercat să-și viziteze fratele, dar a plecat în 30 de secunde! Familia Beckham se destramă?
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au cele mai mari șanse să câștige la Loto în această vară
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani

OK! Magazine

image
Prințesa Catherine, încă o demonstrație de rafinament regal. A strălucit de Ziua Jartierei

Click! Pentru femei

image
A încercat să-și viziteze fratele, dar a plecat în 30 de secunde! Familia Beckham se destramă?

Click! Sănătate

image
Trei semne de diabet de tip 2 care pot apărea dimineața. La ce să fii atent