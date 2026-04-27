Patronul care și-a ucis cu drujba angajata gravidă a fost condamnat la închisoare pe viață

Patronul din București care și-a ucis angajata gravidă a fost condamnat la închisoare pe viață. Autopsia tinerei a arătat că victima fost omorâtă cu bestialitate.

Victima, Ioana Beatrice, era însărcinată în patru luni.

Paul Bușe, patronul firmei la care lucra fata, are 72 de ani, și a recunoscut că i-a luat viața angajatei sale.

„Raport final de autopsie în cazul fetei însărcinate, ucise de patronul de magazin. «Multiple plăgi[…] ce s-au putut produce prin lovire cu drujba». Cauza principală a decesului a fost hemoragia internă și externă. În paralel a sosit și raportul ADN, care a clarificat și exclus ca posibil tată al copilului chiar pe cel acuzat de crimă” preciza, în urmă cu doi ani, avocatul Adrian Cuculis, potrivit Stirileprotv.ro

Agresorul ar fi spus că nu regretă nimic și că doar el și tânăra vor ști cu adevărat motivul crimei.

Potrivit apropiaților tinerei, victima împrumutase 15.000 de lei de la patronul ei.

„Ce datorie știam eu că are fata de 150 de milioane, începuse să îi oprească banii din salariu. Nu știu cât îi dăduse până acum, dar fata începuse să îi înapoieze banii”, a mărturisit soacra victimei, potrivit Stirileprotv.ro

Ioana Beatrice a fost înmormântată într-un cimitir din Glina.

Ce le-a spus acuzatul polițiștilor când s-a predat

Amintim că, în decembrie 2023, un bărbat de 72 de ani s-a prezentat la la Secția 12 Poliție din Capitală și a mărturisit că a ucis o tânără.

Individul a spus că fiica sa este administrator al unei societăți comerciale cu punct de lucru în incinta complexului pe care el îl administrează și că, pe fondul unor discuții anterioare, pe care bărbatul le-a avut cu angajata societății administrate de fiică, legate de diferite presupuse furturi din gestiune, ar fi ucis angajata cu un obiect tăietor-înțepător.

Cercetările au fost preluate imediat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri - DGPMB.