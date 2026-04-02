Escrocherie telefonică în numele ANAF: escrocii pretind că sunt inspectori Antifraudă pentru a fura date personale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a tras un semnal de alarmă joi, 2 aprilie, în legătură cu o serie de tentative de fraudă telefonică, în care persoane necunoscute se prezintă drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală pentru a obține informații sensibile de la contribuabili, precum date personale sau bancare.

Potrivit ANAF, apelurile sunt realizate de persoane care folosesc date reale, inclusiv nume ale inspectorilor publicate pe site-ul oficial, pentru a da aparența de legitimitate. Totuși, numerele de telefon de la care se efectuează aceste apeluri nu aparțin instituției.

„Atragem atenția asupra unor apeluri telefonice frauduloase (phishing telefonic – vishing) efectuate de către persoane care fură identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF. În timpul acestor apeluri, pentru a crea aparența realității, sunt folosite date și nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției”, a transmis ANAF într-un comunicat de presă.

Scopul apelurilor: obținerea datelor personale și bancare

Reprezentanții ANAF au subliniat că scopul acestor apeluri este obținerea frauduloasă de informații personale sau financiare, sub pretextul unor verificări sau controale. „Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informații niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă NU solicită telefonic informații personale sau financiar-bancare”, se arată în comunicat.

Persoanele care sunt contactate în acest mod sunt sfătuite să nu ofere nicio informație și să raporteze cât mai rapid tentativa de fraudă. Sesizările pot fi transmise prin formularul online disponibil pe site-ul oficial al ANAF, iar contribuabilii sunt încurajați să ofere cât mai multe detalii relevante, precum numărul de telefon de la care au fost sunați, data și ora apelului, modul de exprimare sau alte caracteristici ale apelantului.

Datele colectate vor fi analizate de ANAF și pot fi folosite pentru sesizarea organelor de cercetare penală, în vederea investigării unor posibile infracțiuni de uzurpare de calități oficiale.