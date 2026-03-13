Înșelăciune de 128.000 de euro. Un bărbat care pretindea că este agent imobiliar, arestat după ce a înlocuit banii cu bancnote din jocuri

Un bărbat care pretindea că este agent imobiliar este cercetat penal după ce ar fi înlocuit 128.000 de euro ai unei persoane cu bancnote dintr-un joc. Victima a apelat la el pentru a intermedia un contract de vânzare-cumpărare. Suspectul a fost arestat preventiv, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Potrivit procurorilor, la sfârșitul lunii februarie, bărbatul s-a întâlnit cu persoana vătămată într-o unitate de cazare din Iași, prezentându-se drept agent imobiliar, în contextul unei presupuse tranzacții pentru cumpărarea unei locuințe.

În timpul întâlnirii, sub pretextul verificării banilor care urmau să reprezinte comisionul pentru intermedierea contractului de vânzare-cumpărare, acesta a analizat suma totală de 135.000 de euro aparținând victimei. Profitând de neatenția acesteia, ar fi înlocuit bancnotele autentice de 200 de euro, în valoare de 128.000 de euro, cu bancnote neautentice destinate jocurilor, au relatat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Procurorii spun că suspectul a lăsat la vedere 7.000 de euro reali și a restituit victimei un plic transparent în care se aflau bancnotele false, plasate între bancnote autentice.

Abia a doua zi persoana păgubită a verificat plicul și a descoperit că, printre bancnotele reale, se aflau bancnote false cu inscripția „Babylon”.

Prejudiciul în acest caz este estimat la 128.000 de euro.

Bărbatul a fost prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Iași, care au decis arestarea sa preventivă.