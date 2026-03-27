DNSC avertizează asupra unor tentative de fraudă online folosind pagini web falsificate ale unor entități media

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor tentative de fraudă online care implică pagini web falsificate, ce imită identitatea unor entități media cunoscute și promovează platforme fictive de investiții. Avertizarea a fost publicată vineri pe pagina oficială de socializare a instituției.

Potrivit DNSC, aceste campanii sunt în general promovate prin anunțuri sponsorizate pe platformele de social media și folosesc imaginea unor persoane publice pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

„Campania vizează persoanele interesate de câștiguri rapide sau de suplimentarea veniturilor, exploatând promisiunea unor rezultate garantate într-un timp scurt”, menționează Directoratul.

Fraudatorii folosesc diverse metode pentru a părea credibili, inclusiv testimoniale și recenzii false, precum și justificarea unor profituri mari prin tehnologii fictive. Un exemplu este platforma falsă „Dunărevalor”, prezentată ca un sistem AI de tranzacționare automată cripto și forex, cu profituri garantate între 70% și 85%, și un depozit minim de 1.150 de lei.

După ce victimele furnizează date personale prin formulare online, acestea sunt contactate de presupuși consultanți financiari și sunt convinse să ofere date bancare, să deschidă conturi pe platforme false și să facă investiții fictive.

Specialiștii DNSC recomandă ca utilizatorii să verifice întotdeauna adresa exactă a paginii web pe care intenționează să o acceseze și să fie atenți la reclamele care promit câștiguri imediate folosind imaginea unor persoane publice. Este important să se consulte mai multe surse de încredere înainte de a lua o decizie legată de investiții online și să nu furnizeze date personale sau financiare pe site-uri nesigure. De asemenea, nu trebuie instalate aplicații sau programe la cererea unor necunoscuți, iar sumele de bani nu trebuie transferate la solicitarea unor persoane neautorizate. Utilizarea unui antivirus pentru verificarea link-urilor poate preveni accesul la pagini periculoase.

Tentativele de fraudă pot fi raportate prin platforma pnrisc.dnsc.ro sau la numărul unic 1911.