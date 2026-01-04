Un tânăr român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans‑Montana. MAE a confirmat decesul. Mesajul lui Nicușor Dan

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că tânărul român de 18 ani, dat dispărut după incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans‑Montana, a murit. Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru familie.

UPDATE 12.40: Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru tânărul român mort în incendiul din Elveția

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, și-a exprimat pe Facebook regretul profund după ce s-a confirmat decesul unui tânăr român în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a scris acesta

Nicușor Dan a subliniat solidaritatea României cu victimele tragediei și sprijinul pe care autoritățile îl acordă familiilor afectate: „România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că tânărul român de 18 ani, care fusese dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans‑Montana, a fost identificat printre victime și este decedat. Familia îl căuta de trei zile, fără a reuși să ia legătura cu el, înainte ca vestea tristă să fie confirmată oficial.

Autoritățile elvețiene au mai identificat și alte 16 victime, printre care patru elvețieni, doi italieni, o persoană cu dublă cetățenie elvețiană și din Emiratele Arabe Unite, o victimă din Franța și una din Germania.

Ambasada României la Berna se află în contact permanent cu familia tânărului și îi acordă sprijin consular complet, menținând totodată legătura cu autoritățile elvețiene pentru a facilita procesul de identificare și alte demersuri necesare. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate și subliniază că sprijinul pentru cetățenii români aflați în dificultate în străinătate rămâne prioritar.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta:

* Call-center Ambasada României la Berna: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47

* Telefon de urgență pentru situații speciale: +41 76 387 50 05

Apelurile sunt preluate în regim de permanență de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), iar misiunea diplomatică oferă sprijin rapid pentru orice caz de urgență sau dificultate specială.