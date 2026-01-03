Primele patru victime ale incendiului dintr-un bar din Elveția au fost identificate

Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale incendiului produs în noaptea de Revelion în barul Le Constellation, din orașul montan Crans-Montana, cantonul Valais. Este vorba despre două femei, în vârstă de 16 și 21 de ani, și doi bărbați, de 16 și 18 ani, scrie Daily Mail.

Incendiul, care a avut loc în primele ore ale zilei de joi, a făcut cel puțin 40 de morți și a rănit alte 119 persoane, multe dintre acestea grav. Cel mai probabil, focul a fost provocat de artificiile cu scântei (sparklers) care s-au apropiat prea mult de tavanul barului aglomerat.

Deși detalii suplimentare despre victime, inclusiv numele acestora, nu au fost făcute publice, poliția a precizat că corpurile au fost deja predate familiilor.