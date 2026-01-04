Elveția declară zi de doliu național după incendiul mortal din Crans-Montana

Elveția va marca o zi de doliu național vineri, 9 ianuarie, ca urmare a incendiului din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin, citat de AFP.

„În 9 ianuarie, Confederația, în colaborare cu bisericile elvețiene, prevede o zi de doliu național”, a declarat Parmelin într-un interviu acordat jurnalului SonntagsBlick. În semn de solidaritate, clopotele tuturor bisericilor din Elveția vor fi trase la ora 14:00 (13:00 GMT), moment în care va începe o ceremonie de comemorare la Crans-Montana. Tot atunci, un minut de tăcere va fi ținut pentru ca toți cetățenii să își poată aduce omagiul victimelor.

Primele elemente ale anchetei indică faptul că incendiul a pornit de la lumânări aprinse pe sticle de șampanie, care au aprins plafonul subsolului clubului, frecventat de numeroși tineri. Ancheta analizează și modul de acces în subsol, precum și spuma izolantă acustică care acoperea plafonul, material care s-a aprins foarte rapid, conform imaginilor video difuzate pe rețelele sociale.

Autoritățile elvețiene au anunțat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului, suspectați de omucidere prin neglijență, leziuni corporale prin neglijență și incendiu prin neglijență.