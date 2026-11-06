 „Drapelul a ajuns făraș”. Tricolorul, folosit la strângerea gunoiului într-o primărie condusă de un edil AUR. Explicația primarului | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

„Drapelul a ajuns făraș”. Tricolorul, folosit la strângerea gunoiului într-o primărie condusă de un edil AUR. Explicația primarului

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Un incident petrecut în comuna Bosanci, județul Suceava, a stârnit un val de indignare pe rețelele de socializare, după ce drapelul României a fost folosit pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale din curtea primăriei. „Drapelul a ajuns făraș”, a scris un internaut, în timp ce alții au condamnat gestul și au vorbit despre lipsa de respect față de simbolul național.

Drapelul, folosit la strângerea gunoiului
Drapelul, folosit la strângerea gunoiului Foto: sursa: Suceava Fail/FB

Fotografia, realizată de un trecător și publicată pe internet, surprinde momentul în care mai multe persoane implicate într-o acțiune de curățenie folosesc drapelul României pentru a aduna frunzele și resturile din curtea primăriei. Imaginile au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. 

Primarul din Bosanci și-a cerut scuze după apariția imaginilor

În urma controverselor, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a cerut scuze pentru incident și a explicat cum a ajuns drapelul să fie folosit la strângerea resturilor vegetale.

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, aflat la al treilea mandat, este membru al AUR, după ce anterior a făcut parte din PNL.

Edilul susține că steagurile de la primărie au fost înlocuite în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, iar cele vechi au fost depozitate la un punct de colectare a textilelor. Ulterior, unul dintre drapele ar fi fost luat de acolo și folosit de persoanele care participau la acțiunea de curățenie.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale. Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile. Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis primarul pe rețelele de socializare. 

„Sunt mândru că sunt membru AUR”

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, primarul Neculai Miron a explicat că persoanele care au folosit drapelul României pentru a strânge frunzele nu au făcut acest gest în mod intenționat. Edilul a invocat și lipsa educației, făcând referire la etnia acestora.

„Suntem noi vinovați, ca stat, pentru că nu am contribuit la educarea lor? Ei sunt de naționalitate romă. Nu au făcut acest gest în mod conștient. (...) Sunt mândru că sunt membru AUR și cred în convingerile mele. Care este vina mea că niște oameni inconștienți au folosit acel drapel? Aveau la dispoziție roabe, dar au considerat că în roabă încap prea puține frunze și că vor termina treaba mai repede dacă vor folosi acel drapel”, a declarat primarul Neculai Miron.

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„Au murit oameni cu drapelul în mână”. Reacțiile internauților

Explicațiile edilului nu au pus capăt criticilor. În secțiunea de comentarii, numeroși utilizatori au condamnat gestul și au vorbit despre semnificația drapelului național.

„Legea spune foarte clar: dacă folosești drapelul național pentru a căra gunoi, fapta constituie profanare sau defăimare a simbolurilor naționale și se pedepsește grav”, a scris un internaut.

Comentariul său a făcut referire și la Legea nr. 12/2024, precum și la amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

„Nu mai există nici cel mai mic respect... Rușine! Ce să mai vorbim de demnitate... Un popor dezbinat și plin de tot felul de neoameni... Au murit oameni cu drapelul în mână, l-au apărat cu pieptul înaintea gloanțelor, iar astăzi drapelul a ajuns făraș. Rușine!”, a scris un internaut.

„Nu sunt vinovați cei care îl folosesc pentru această activitate, pentru că ei nici nu cunosc însemnătatea acelui steag, chiar dacă era casat. Vinovați sunt cei care l-au pus la dispoziție. Probabil că nici cei din conducere nu au cunoștințe despre însemnătatea simbolului românesc”, a comentat un utilizator.

Comentarii ironice și referiri la Călin Georgescu

Incidentul a generat și comentarii cu tentă politică. Unul dintre internauți a făcut referire la Călin Georgescu, folosind o comparație ironică: „Acțiunea este mult mai legionară decât acuzațiile la adresa lui Georgescu”.

„Astea sunt naționaliști, nu lasă drapelul din mână nici când merg la ghena de gunoi”, a comentat ironic altă persoană.

Au fost și comentarii îndreptate direct către primarul localității.

„Indiferent că sunt schimbate, așa ceva nu se face. Se desfăceau culorile sau căutați altceva, dar la cum respectați cetățenii voi, politicienii și primarii, așa respectați și drapelul național”, a scris un comentator.

„Ne-am săturat de scuze și minciuni. Acesta este un pretext să vă scoateți curat, dar tot murdar rămâneți!”, a fost un alt mesaj adresat edilului.

Alții au spus că acceptă scuzele primarului, dar că incidentul nu trebuie uitat. „Noi acceptăm scuzele, dar nu uităm fapta”, a transmis un internaut.

În aceeași discuție au apărut și reacții ironice, critici la adresa clasei politice și mesaje prin care oamenii au cerut ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

„Unde-i Simion să urle?”, a întrebat ironic un internaut, în timp ce altul a comentat: „La cât respect vedem de la aleșii poporului față de țara asta, ce așteptări să mai ai de la omul de rând?”.

Inculți și nemernici de ei, de unde l-au furat să-l batjocorească și să defăimeze însemnele țării, fără să fie trași la răspundere?”, a scris altă persoană.

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